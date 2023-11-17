Италия — Северная Македония: прогноз Константина Генича на отборочный матч Евро-2024

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Италия – Северная Македония в квалификации Евро-2024.

Ставка: победа Италии и ТМ 3.5 за 1.96.

«Суперпротивостояние, уже можно сказать мемное, классическое — Италия против Северной Македонии. Лучано Спаллетти со своей командой дома сыграет против команды, которая не пустила сборную Италии на чемпионат мира. Что можно про эту игру сказать и что можно, видя турнирную таблицу, отметить. Для итальянцев, конечно, впереди суперважная игра с Украиной. Но чтобы она стала именно суперважной и итальянцам надо было побеждать и спокойно решать задачу по выходу из группы, то, конечно, сначала надо обыгрывать Македонию.

Дебютный матч для Лучано Спаллетти был как раз со сборной Македонии. И сыграли тогда вничью 1:1. Тяжёлая была игра, тяжёлое поле, но Спаллетти тогда сказал, что жаловаться на поле нет смысла. Условия были одинаковыми для тех и для других.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Сейчас домашняя игра, и матч пройдёт в Риме на «Стадио Олимпико». Месть должна быть яркой для итальянской команды. Конечно, мыслями итальянцы будут в следующем матче с Украиной, но здесь надо выиграть и убедительно всем доказать, что та осечка и невыход на чемпионат мира были просто досадной случайностью.

Италия выиграет у Северной Македонии. Македонцы в октябре проиграли Украине – 0:2. Я думаю, что Италия своё возьмёт. Мой прогноз — победа Италии и тотал меньше 3.5 за 1.96. Главное — итальянцам не забить всё в этом матче. Нужно оставить что-то на Украину», — сказал Генич.