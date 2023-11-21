Греция — Франция: ставка Романа Павлюченко на игру квалификации Евро-2024

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Евро-2024 Греция — Франция.

Ставка: победа Франции с форой (-1) за 2.14.

«Греция и Франция сойдутся в заключительном туре отбора на чемпионат Европы. Греки уже не имеют шансов на проход в финальный этап соревнований. Но и без этого французы тут должны выигрывать.

Кто-то бы мог сказать, что Франция уже обеспечила себе выход из группы в этой квалификации, а значит, она будет доигрывать оставшиеся туры вполсилы. Но матч с Гибралтаром пару дней назад доказал обратное. Подопечные Дешама «настреляли» 14 голов и ни разу не пропустили, установив рекорд всех отборов на Евро. Конечно, соперник с первого тайма играл вдесятером, но не думаю, что даже в полном составе Гибралтар смог бы остановить Францию.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Греция же уступила в прошлом туре Нидерландам (0:1). Это был принципиальный матч — он решал, кто выйдет в финальный этап Евро из группы. Теперь греки уже точно не сумеют подняться на второе место. Впрочем, они довольно нестабильно выступали в этой квалификации, чередовали победы и поражения. Команде остаётся надеяться на участие в стыковых матчах Лиги наций.

Конечно, играть дома у сборной Греции всегда тяжело. Болельщики там «гонят» свою команду вперёд. Но это Франция — одна из сильнейших сборных мира. Снова такого же разгрома, как с Гибралтаром, мы тут, думаю, не увидим. Но победа всё равно достанется гостям, это точно», — сказал Павлюченко.