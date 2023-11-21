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Греция — Франция: прогноз Виктора Гусева на игру отборочного раунда Евро-2024

Греция — Франция: прогноз Виктора Гусева на игру отборочного раунда Евро-2024
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Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч отбора Евро-2024 Греция — Франция.

Ставка: Греция забьёт за 1.65.

«Это один из довольно многих матчей отбора чемпионата Европы, в котором ничего не решается. Результат матча не так важен для обеих команд. Французы показывают потрясающий результат, победив во всех матчах, забив 27 мячей и пропустив лишь однажды. В прошлом туре был разгромлен Гибралтар со счётом 14:0. С греками тоже всё понятно.

Лучшие прогнозы на сегодня.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа B. 10-й тур
21 ноября 2023, вторник. 22:45 МСК
Греция
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Однако Франция наверняка хочет завершить отбор с показателем 100% побед. У греков не получится финишировать в двойке лучших, но при своих болельщиках они должны приложить усилия. Думаю, что игра пройдёт на встречных курсах. Скорее всего, будут голы. Мне кажется, что французы одни из главных претендентов на победу в Евро. Исходя из стремления греков хлопнуть дверью на своём поле, думаю, что у них получится забить», — сказал Гусев.

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