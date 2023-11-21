Хорватия — Армения: ставка Александра Мостового на игру квалификации Евро-2024

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Евро-2024 Хорватия — Армения.

Ставка: победа Хорватии с форой (-2) за 1.91.

«Решающий матч Хорватия проведет в рамках последнего тура отбора на Евро-2024 — сыграет с Арменией. Победа гарантирует бронзовому призеру ЧМ-2022 выход в финальный этап чемпионата Европы. Не уверен, что армяне сумеют остановить сейчас соперника.

Хорватия сумела прервать свою мини-серию поражений в рамках отбора на Евро-2024. В октябре сборная умудрилась дважды кряду проиграть Турции (0:1) и Уэльсу (1:2), из-за чего опустилась в таблице. Но пару дней назад «пламенные» обыграли Латвию со счетом 2:0. Сейчас с 13 очками хорваты идут на втором месте. Но за тур до конца валлийцы с третьей строчки отстают от подопечных Златко Далича всего на два балла. Поэтому в последнем матче квалификации Хорватию устроит только виктория.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Армения уже потеряла шансы на выход в финальный этап Евро. С восемью баллами команда идет на четвертом месте и отстает от Уэльса с третьей позиции, которая ничего и так не дает, на три балла. Сейчас сборная идет на серии без побед из четырех матчей — по две ничьи и поражения. Помимо этого, подопечные Александра Петракова еще и уступили Северной Македонии в недавнем товарищеском матче — 1:3.

Я верю в Хорватию. Несмотря на то, что их лидеров можно уже назвать «пенсионерами», команда остается достаточно сильной, что мы увидели и год назад на ЧМ-2022. Сейчас сборная находится всего в одном шаге от того, чтобы квалифицироваться на Евро.

Армения же не внушает страха — команда и без того идет на серии без викторий. Так что веры в то, что подопечные Петракова на выезде сейчас могут составить конкуренцию Хорватии, почти нет», — сказал Мостовой.