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«Спартак» — «Ростов»: прогноз Константина Генича на контрольный матч

«Спартак» — «Ростов»: прогноз Константина Генича на контрольный матч
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Комментатор Константин Генич дал прогноз на контрольный матч «Спартак» — «Ростов».

Ставка: обе забьют за 1.60.

«Спартак» один матч сыграл в закрытом режиме против «Торпедо» и выиграл 3:2, вторую игру с «Аль-Джазирой» «Спартак» отменил, так и не удалось выяснить причины, почему «Спартак» в итоге включил заднюю и этот матч не сыграл.

А «Ростов» продолжает подготовку в Абу-Даби. Команда оставила очень приятное впечатление по игре с «Шабабом». Поэтому футбол должен получится ярким, веселым, результативным. «Ростов» уже гештальт закрыл по сравнению с прошлым годом в этом турнире, когда не удалось забить ни одного мяча. Здесь в первой игре забили три и еще моментики неплохие были. Но в обороне проблемы есть и у «Шабаба» достаточно было моментов помимо забитого мяча еще в первом тайме.

Winline Зимний Кубок РПЛ
07 февраля 2024, среда. 19:30 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартак» — король зимних турниров и всегда на этих турнирах играет очень результативно и очень ярко. Поэтому на этот матч лучше всего подойдет вариант обе забьют, коэффициент 1,60», — сказал Генич.

Игра будет интересной:
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