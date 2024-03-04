«Автомобилист» — «Ак Барс»: во сколько начало матча плей-офф КХЛ, кто фаворит, ставки

4 марта состоится третий матч 1/8 финала Кубка Гагарина «Автомобилист» — «Ак Барс». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Поставить на победу екатеринбуржцев в основное время можно с коэффициентом 2.60. Успех казанцев по итогам 60 минут также оценён экспертами в 2.60.

Букмекеры считают, что третий матч 1/8 финала Кубка Гагарина «Автомобилист» — «Ак Барс» не будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.24, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.65. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.50. Заключить пари на то, что обе команды забьют в третьем периоде, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 3.50.

Для финалиста минувшего розыгрыша Кубка Гагарина плей-офф начался крайне неудачно. В обоих домашних матчах он потерпел поражения. Сначала казанцы проиграли «Автомобилисту» со счётом 1:2, а затем уступили разгромно — 0:4.

На арене «Уралец» екатеринбуржцы проиграли только 12 из 34 матчей в регулярном чемпионате КХЛ. За этот отрезок времени они забросили 81 шайбу, а пропустили лишь 72.