«Амур» — «Металлург»: прогноз «Чемпионата» на 3-й матч серии Кубка Гагарина

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на 3-й матч серии Кубка Гагарина «Амур» — «Металлург».

Ставка: победа «Металлурга» за 2.15.

«Андрей Мартемьянов — не волшебник. Зато своё дело знает на зависть. А это в каком-то смысле даже лучше. Выстроить стилистически узнаваемую и тактически грамотную команду при сдержанных ресурсах? Попасть в кубковую восьмёрку? Стать большой проблемой для кого угодно в плей-офф? Обращайтесь. Никаких чудес — только настоящая мужская работа. Такая работа часто остаётся в тени, хотя заслуживает громадного уважения.

Первая часть серии выдалась на загляденье. Два нервных и близких матча, по одной победе в каждую сторону, разница — строго в одну шайбу (2:1 и 2:3). «Амур» бился до конца в первой встрече. Грузил шайбу на пятак, копал лёд у ворот Набокова. И едва не спасся. Спустя сутки снова пропустил первым. Продолжил следовать плану. Отыгрался, а на 35-й минуте поймал попутный ветер, забросив две шайбы за 15 секунд. После чего грамотно провёл третий период.

Выстроил крепость на входе в свою зону, зачищал пятак изо всех сил, не давал форвардам соперника поднимать голову. От второй пропущенной шайбы это не уберегло, да только состоялась она на 60-й минуте. Самое время похвалить «тигров». Обученность, тактическая грамотность, структура игры — это здорово. Для регулярного чемпионата.

А для плей-офф — недостаточно. Помимо них, требуются как минимум вера в собственные силы и гибкость. На одной обученности далеко не уехать, ведь тренерский штаб оппонента разложит структуру на атомы и поймёт, куда целить. «Амур» в первой встрече не сомневался в себе при 0:2, а во второй показал характер при 0:1 и гибкость — при 3:1. Отказался от ответных атак, гнулся, страдал, принимал шайбы на себя. Но — помогал вратарю и сохранял дисциплину. Всего одно удаление за третий период — более чем хороший показатель.

Вроде бы «тигры» в порядке, молодой «Металлург» ожидаемо испытывает проблемы, а тут ещё и переполненные трибуны «Платинум-Арены». В этом и таится опасность. Хоккей в Хабаровске очень любят, поддержка зрителей крайне мощная. А уж в Кубке Гагарина, по которому болельщики успели так соскучиться… Следовать намеченному плану и держать эмоции под контролем все 60 минут в родных стенах «Амуру» станет гораздо сложнее.

Ожидаем, что на каком-то этапе эмоции перехлестнут. Вышколенный «Амур» пострадает от того, что захочет сделать больше, чем надо. Где-то увлечётся атакой, где-то схватит пару лишних удалений. И да — проиграет. После чего серия начнётся по-настоящему.

Игорь Бобков при всех своих плюсах всегда отличался нестабильностью. Старт серии он провёл мощно, нагрузку в Магнитогорске получил знатную (80 бросков). Выдержит ли в третий раз?»