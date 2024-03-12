«Барселона» — «Наполи»: прогноз Константина Генича на встречу плей-офф Лиги чемпионов

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Наполи».

Ставка: «Наполи» не проиграет за 1.94.

«Сегодня поговорим о Лиге чемпионов. Ответный матч между «Барселоной» и «Наполи» пройдёт в Испании.

С приходом Кальцоны «Наполи» как будто вернулся к базовым настройкам Лучано Спаллетти. Сейчас неаполитанцы выглядят неплохо. Были хорошие матчи и победы, в частности с «Ювентусом». С «Торино» была ничья, но забивает сейчас команда в каждом матче. Вернулась к схеме 4-3-3 и заиграла куда убедительнее. Ситуация в Серии А пока непростая, но ещё можно заполучить место в еврокубках.

В любом случае мне кажется, что сейчас «Наполи» выглядит куда сильнее, чем три недели назад, когда играли с «Барселоной» в первом матче. «Барселона», в свою очередь, испытывает колоссальные проблемы с составом и с игрой. Да, была ничья в Бильбо (0:0), да не пропустили в матче с «Мальоркой» и выиграли со счётом 1:0 благодаря голу Ямала. Но отсутствие де Йонга, Педри и Гави — это очень серьёзные проблемы для каталонцев с точки зрения созидания и ведения игры.

Кроме того, у «Барселоны» сейчас нет магии «Камп Ноу», огромного стадиона, который давит на соперников. На «Монжуике» оппонентам играть куда легче. Мне кажется, что «Наполи» встречается с «Барселоной» в удобный для себя момент. У «Наполи» дела пошли в гору: Хвича начал забивать, Осимхен в отличной форме.

Думаю, что неаполитанцы сыграют куда смелее и агрессивнее, чем это было в первой встрече. Мне кажется, что «Наполи» может и не проиграть в этом матче. Мой прогноз — Х2», — приводит слова Генича «РБ Спорт».