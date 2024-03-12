«Барселона» — «Наполи»: прогноз Егора Титова на матч плей-офф Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Барселона» – «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

Ставка: обе забьют за 1.70.

«Обе команды берегли силы в последних матчах в национальных чемпионатах. Ротацию тренеры проводили. Все ждали этой встречи. И, в принципе, здесь всё может быть. Как будто и «Барселона» на подъемё, выдаёт хорошую серию, и «Наполи» даже по сравнению с первым матчем в Неаполе прибавил. У него была очень крупная победа над «Сассуоло», обыграли «Ювентус». Всё здорово. И главное – набрали форму Хвича и Осимхен.

Я считаю, что здесь лучшая ставка – «обе забьют». Там по-разному может сложиться. Но обменяться голами команды должны. Атака и у тех и у других значительно превосходит оборону», — приводит слова Титова «РБ Спорт».