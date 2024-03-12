«Барселона» — «Наполи»: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов в Испании

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Наполи».

Ставка: победа «Барселоны» за 1.96.

«Барселона» и «Наполи» сойдутся снова, чтобы узнать, кто выйдет в четвертьфинал Лиги чемпионов. Пока счёт в их противостоянии равный. И мне не кажется, что у каталонцев тут легко получится выиграть.

Казалось, что в их первом матче команда Хави должна была без проблем выигрывать. Ведь прямо перед игрой руководство неаполитанцев решило сменить главного тренера. Но, несмотря на вторую перестановку за сезон, «Наполи» выглядел не так плохо. Первый матч завершился ничьей, где-то представитель Италии даже больше давил и имел чуть больше моментов — 1:1 в итоге.

После той игры подопечные теперь уже Кальцоны обороты не сбросили. Клуб провёл четыре матча, в которых не проигрывал — по две ничьих и победы. Причём победы неаполитанцев были довольно важными — 6:1 с «Сассуоло» и 2:1 с «Ювентусом». В таблице Серии А действующий обладатель скудетто уже вплотную подобрался к еврокубковой зоне.

В общем-то, если смотреть на результаты «Барселоны», то она тоже находится не в такой плохой форме. Наконец-то клуб выиграл хоть у кого-то с разгромным счётом — 4:0 с «Хетафе». Также не уступили сине-гранатовые «Атлетику» (0:0) с «Мальоркой» (1:0). Хотя в последнем матче «Барса» должна была играть более уверенно и побеждать с крупным счётом, по моему мнению.

Важно отметить, что в последних играх у «Барселоны» из-за травм выбыло несколько ключевых игроков — Педри и де Йонг. Клуб и без того выступает нестабильно, а сейчас придётся снова задействовать молодёжь. Недаром одним из лидеров команды уже стал молодой Ямал.

Думаю, тут мы увидим борьбу. Сейчас это уже не та доминирующая во всей Европе «Барселона». Каталонцы выступают часто очень слабо и еле переигрывают соперников, забивая на последних минутах. Но и «Наполи» сейчас сложно назвать фаворитом. Всё решится за 90 минут. Учитывая, что сине-гранатовые играют дома, всё-таки поставлю на их победу», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».