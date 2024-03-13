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«Атлетико» — «Интер»: ставка Александра Мостового на матч Лиги чемпионов

«Атлетико» — «Интер»: ставка Александра Мостового на матч Лиги чемпионов
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Атлетико» — «Интер».

Ставка: ничья за 3.40.

«Атлетико» и «Интер» проведут ответный матч в 1/8 финала Лиги чемпионов. В первой игре миланцам было тяжело, но они выиграли с минимальным счётом. Не вижу, за счёт чего мадридцы смогут тут победить сильнейшую команду Италии.

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«Интер» продолжает штамповать победы. Кажется, уже никто не может встать на пути команды Индзаги, в Италии так точно. В последних встречах клуб обыгрывал тяжёлых соперников, идущих высоко в турнире, – 4:0 с «Аталантой» и 1:0 с «Болоньей». В Серии А «Интер» уже имеет значительный отрыв от второго места – 16 баллов. Никакой интриги в чемпионате Италии уже нет.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
13 марта 2024, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Особенно на фоне «Интера» «Атлетико» смотрится далеко не так уверенно. В активе подопечных Симеоне всего лишь одна победа в матче с «Бетисом» (2:1). В остальных встречах «матрасники» не выигрывали, в том числе в играх не с такими уж тяжёлыми командами – 2:2 с «Альмерией» и 0:2 с «Кадисом». В таблице Примеры «Атлетико» отстал от «Барселоны», ему тяжело рассчитывать на попадание в топ-3.

Я тут точно не верю, что «Интер» проиграет. В очень хорошей форме находится коллектив, уже почти обеспечил себе победу в чемпионате Италии. «Атлетико», учитывая его последние неудачи, сейчас будет тяжело сдержать подопечных Индзаги. Но у себя дома клуб будет стараться. Так что рискну и предложу поставить на ничью тут», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».

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