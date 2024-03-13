«Атлетико» — «Интер»: ставка Романа Павлюченко на игру 1/8 финала Лиги чемпионов

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Атлетико» — «Интер».

Ставка: победа «Интера» с форой (0) за 1.80.

«Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Интером». Миланцы находятся в прекрасной форме. Не думаю, что мадридцы тут добудут победу.

В первом матче виктория досталась представителю Серии А — 1:0. Хотя мне показалось, что мог бы «Интер» забивать и больше. Но «Атлетико» — одна из самых успешных команд Европы в плане футбола от обороны. Так что такой исход был не столь удивителен.

После очной встречи в еврокубке соперники показали совсем разные результаты в своих домашних турнирах. «Атлетико» продолжил чередовать разные результаты, редко выигрывая. В четырёх встречах у него только одна виктория над «Бетисом» (2:1). В остальных противостояниях подопечные Симеоне терпели неудачи, причём не всегда с сильными соперниками, — 2:2 с «Альмерией», 0:3 с «Атлетиком» и 0:2 от «Кадиса». Большие вопросы есть сейчас к «матрасникам».

А вот к кому вопросов точно нет, так это к «Интеру». Клуб продолжает добывать сплошные победы. После игры с «Атлетико» миланцы дважды кряду выиграли с крупным счётом 4:0 — у «Лечче» и у «Аталанты». Позже были обыграны и «Дженоа» (2:1) с «Болоньей» (1:0). По скудетто вопрос в Италии точно решён. Подопечные Индзаги уже могут сконцентрироваться на еврокубке.

Как по мне, тут особой интриги нет. «Интер» очень силён, только выигрывает и явно снова стремится попасть в финал ЛЧ. А у «Атлетико» и в Ла Лиге проблем хватает. Вряд ли сейчас «матрасники» сумеют пройти соперника в его нынешней форме», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».