«Спартак» — «Оренбург»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Спартак» – «Оренбург» в Кубке России сезона-2023/2024.

Ставка: «Спартак» забьет в первом тайме за 1.70.

«За плохой игрой должна идти хорошая, как говорил Николай Петрович Старостин. «Спартак» сыграет на «Лукойл-Арене» против «Оренбурга». «Оренбургу», пожалуй, сейчас в этой сложной ситуации в Российской Премьер-Лиге хочется сосредоточить своё внимание именно на чемпионате и постараться там главную задачу решить, сохраниться в лиге. А в Кубке как пойдёт. Сейчас была важнейшая победа над «Балтикой». В первом матче «Оренбург» подловил «Спартак» на плохом состоянии и выиграл у себя 1:0. Сейчас «Спартак» злой, максимально настроенный после того, как не забили в Петербурге, не забили ничего «Факелу». Я думаю, что если поле позволит, дома против «Оренбурга» «Спартак» с первых минут выйдет и постарается сыграть максимально быстро, нагло, агрессивно, по-домашнему.

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«Оренбург» сам не забивает в первых таймах, но многое позволяет сопернику. Это мы видели и в игре с тем же ЦСКА, видели это с «Балтикой», где «Оренбургу» откровенно повезло, что они не пропустили. Поэтому мой прогноз на матч — «Спартак» забьёт в первом тайме за 1.7. И можно взять «Спартак» выиграет первый тайм» за коэффициент 2.05. Верю, что Абаскаль найдёт какие-то нужные, правильные слова, чтобы футболисты вышли злыми, побежали и подавили «Оренбург» с первых минут ответной встречи в Кубке», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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