«Спартак» — «Оренбург». Пора менять Абаскаля?

14 марта состоится ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «Спартак» — «Оренбург». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.55. Успех оренбуржцев оценён экспертами в 6.80. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Спартак» — «Оренбург» 14 марта 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Спартак» — «Оренбург» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.12, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.77. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.86. Поставить на «обе забьют» можно за 2.16.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «Спартак» — «Оренбург» (14.03.2023)

Российская Премьер-Лига вернулась после зимнего перерыва и удивила несколькими сенсациями. Одной из них стало поражение «Спартака» во встрече с «Факелом» (0:2) на стадионе «Лужники». 14 марта на этой же арене «народная команда» встретится в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с «Оренбургом».

Разговоры об отставке Гильермо Абаскаля шли на протяжении всего сезона, но безвольное поражение в матче с «Факелом» может стать одной из последних капель терпения руководства. Красно-белые спустились на шестую строчку в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего «Зенита» увеличилось до девяти очков.

Повторяется прошлогодняя история. «Народная команда» неплохо провела сборы, выиграла Зимний кубок РПЛ, но возобновила сезон неудачно. В первую очередь в этом виноват Абаскаль. Примечательно, что после 20 туров первенства его подопечные не забили ни одного гола со штрафных и угловых.

После встречи с «Факелом» испанского тренера раскритиковали многие, в частности бывшие футболисты сборной России — Владимир Быстров и Игорь Семшов. По информации СМИ, руководство «Спартака» рассматривает Станислава Черчесова и трёх иностранных специалистов на замену Абаскалю.

Похоже, точка невозврата уже пройдена, и даже в случае победы в предстоящем матче испанец будет уволен — так утверждают СМИ. Вопрос только в том, удастся ли ему не ударить в грязь лицом и помочь красно-белым взять реванш у «Оренбурга». Первую встречу «народная команда» проиграла со счётом 0:1.

Оренбуржцы в последних восьми турах в чемпионате России уступили только лидерам — «Динамо» (0:2) и «Краснодару» (1:2). Вничью подопечные Давида Деограсии сыграли с «Крыльями Советов», «Ростовом», «Ахматом», «Сочи» и ЦСКА (во всех пяти случаях 1:1). Победили они «Балтику» (1:0).

Из негативного — много ничьих. Кроме того, команда располагается в зоне стыковых матчей за право сохранения прописки в РПЛ. С другой стороны, отставание от занимающего безопасную 12-ю строчку «Ахмата» составляет всего одно очко. При этом сине-белые стабильнее конкурентов.

Подопечные Деограсии не всегда демонстрируют приятную глазу командную игру, но зато они регулярно цепляются за очки. После не без труда вырванной победы в матче последнего тура РПЛ с «Балтикой» спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев признался, что в нынешних реалиях для клуба на первом месте стоит не качество футбола, а результаты.

В предстоящем матче характер и неуступчивость оренбуржцев могут сыграть ключевую роль. Кстати, история очных встреч говорит о том, что они являются одним из самых неудобных соперников для «народной команды». Сине-белые выиграли четыре из семи последних очных встреч.

Более того, оренбуржцы забили в каждой из этих семи игр. Поставить на то, что они сумеют забить хотя бы один мяч в грядущем матче, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.86. Только в 3 из 20 игр во всех турнирах под руководством Деограсии сине-белые не сумели отличиться.

Красно-белые в 27 матчах во всех турнирах пропустили целых 39 мячей. Регулярно допускают ошибки как защитники «народной команды», так и голкиперы — Александр Селихов и Александр Максименко. Сдаётся, подведут они Абаскаля, а также болельщиков и в этот раз.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Спартак» — «Оренбург» 14 марта 2024 года

«Спартак» так и не обрёл стабильность при Абаскале. Встреча с «Факелом» показала, что никаких плодов сборы не принесли. История очных встреч и статистика свидетельствуют в пользу того, что оренбуржцы забьют как минимум один гол. А цепляться за результат у подопечных Деограсии получается весьма неплохо.

Ставка: «Оренбург» забьёт за коэффициент 1.86.