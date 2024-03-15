Эксперты назвали фаворита Кубка Гагарина перед стартом второго раунда плей-офф

16 марта стартуют матчи второго раунда плей-офф КХЛ. В борьбе за Кубок Гагарина остались восемь сильнейших клубов. Эксперты назвали фаворита перед началом четвертьфиналов.

По мнению аналитиков, главный претендент на победу в Кубке Гагарина — СКА. Сделать ставку на команду Романа Ротенберга можно за 3.20. На старте плей-офф петербуржцы победили нижегородское «Торпедо» 4-1. Теперь СКА сыграет с «Автомобилистом».

На московское «Динамо» можно сделать ставку с коэффициентом 4.00. Бело-голубые в шести матчах обыграли минских одноклубников и теперь сразятся с челябинским «Трактором».

Шансы «Локомотива» оценили коэффициентом 6.00. Ярославцы в пяти матчах выбили из борьбы действующего чемпиона — ЦСКА. Команде Игоря Никитина предстоит серия с «Авангардом».

Поставить на «Металлург» можно за 8.00. Магнитогорцам на старте плей-офф выпал самый далёкий географически соперник — «Амур». Команда Андрея Разина справилась в шести матчах и теперь сыграет со «Спартаком».

На «Авангард» предлагают коэффициент 10.00. Омичи в первом раунде затратили пять матчей на то, чтобы сломить сопротивление «Лады». Шансы «Спартака» букмекеры оценили котировкой 14.00. Красно-белые в первом раунде Кубка Гагарина оказались сильнее «Северстали» (4-1).

Меньше всего шансов, по оценке экспертов, у двух уральских команд. На «Трактор» можно поставить за 25.00, челябинцы в первом раунде прошли «Салават Юлаев» (4-2). Вероятность успеха «Автомобилиста» оценили коэффициентом 50.00, екатеринбуржцы уже успели выбить из борьбы «Ак Барс» (4-1).