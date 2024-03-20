«Вашингтон» — «Торонто»: прогноз Дарьи Мироновой на матч НХЛ

Известная журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч НХЛ «Вашингтон» — «Торонто».

Ставка: ТБ 5 за 1.39.

«Листочки» накануне находились в трёх часах езды от Вашингтона и в упорной борьбе уступили «лётчикам» 3:4. У «Торонто» снова проблема с длинным списком травмированных. Команда проиграла две встречи подряд, пропустив по четыре шайбы в каждой. Оба соперника были прямолинейные и олдскульные, но это не помешало им оставлять оборону «Торонто» с носом. В среднем команда забрасывает 3,5 шайбы за вечер, а оппонент – 2,6.

«Вашингтон», наоборот, окрылён и давит, в активе три победы подряд. Это также улучшило положение дел в турнирной таблице, тем более соперники по дивизиону притормозили. «Кэпиталз» придётся уйти в оборону и концентрироваться на сдерживании атаки «Торонто». «Мэйпл Лифс», в свою очередь, будут стараться раздобыть победу любыми способами. Команды встречались в октябре в столице. Гости победили 4:1, но тогда все находились в разных кондициях. Сейчас самый важный момент — порадовать меня ТБ 5», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».