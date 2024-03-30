«Наполи» — «Аталанта»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Наполи» — «Аталанта».

Ставка: победа «Наполи» за 2.12.

«Наполи» и «Аталанта» встретятся в 30-м туре чемпионата Италии. Команды идут на соседних строчках в турнирной таблице Серии А. Но всё равно чуть больше я тут верю в успех неаполитанцев.

«Наполи» сейчас идёт на серии без проигрышей в Серии А. После смены главного тренера результаты команды чуть улучшились. В пяти турах неаполитанцы дважды победили и три раза сыграли вничью. В том числе подопечные Кальцоны смогли не уступить вышестоящим соперникам – 2:1 с «Ювентусом» и 1:1 с «Интером». Последняя ничья особенно важна – миланцы лидируют в турнире и почти только выигрывают в этом сезоне.

Сам же «Наполи» борется за попадание в еврокубки. Сейчас от топ-6 его отделяют всего несколько очков. Выше стоит как раз «Аталанта», у которой, правда, ещё матч в запасе. Но последние результаты бергамасков были далеко не лучшими. Так что это не только соседи по таблице, но и конкуренты в борьбе за еврокубки.

Сейчас «Аталанта» идёт на серии без побед из четырёх матчей – по два поражения и ничьи. Причём все игры за этот период у подопечных Гасперини были с вышестоящими соперниками – 1:1 с «Миланом», 0:4 от «Интера», 1:2 от «Болоньи» и 2:2 с «Ювентусом». Так что сейчас «Аталанта» находится далеко не в лучшей форме.

Да, бергамаски имеют более выгодное положение в таблице, у них ещё матч запасе. Но «Наполи» после очередной смены тренера смотрится довольно неплохо. Плюс сейчас в состав команды после успешного отбора на Евро вернётся мотивированный Хвича. Так что всё тут говорит о победе неаполитанцев», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».