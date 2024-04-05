«Металлург» — «Автомобилист»: когда матч плей-офф КХЛ, счёт в серии, прогнозы

5 апреля состоится второй матч 1/2 финала плей-офф КХЛ «Металлург» – «Автомобилист». Начало игры — в 17:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу магнитогорцев можно с коэффициентом 2.00. Шансы екатеринбуржцев оценили в 3.40. Ставки на ничью принимаются за 4.15.

Аналитики считают, что матч «Металлург» – «Автомобилист» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.85, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.95. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 2.00. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет коэффициент 6.80.

Андрей Разин поступает очень мудро. Тренер «Магнитки» ещё в концовке регулярного чемпионата начал чаще прибегать к оборонительному хоккею. Это позволило «Металлургу» подойти к плей-офф разносторонней командой. Магнитогорцы научились грамотно защищаться и реализовывать моменты. На этом список положительных качеств «лис» не заканчивается. В первом матче с «Автомобилистом» они играли настолько организованно, что не получили ни одного удаления. Чего не сказать про подопечных Николая Заварухина.

Екатеринбуржцы наработали на 10 минут штрафного времени. Повезло, что «Магнитка» не реализовала эти шансы. Для победы «Металлургу» хватило двух заброшенных шайб. Первую он забросил во втором периоде, а в третьем добавил ещё одну в пустые ворота. «Автомобилист» в очередной раз проявил характер и размочил счёт на последней минуте игры. В итоге подопечные Разина выиграли со счётом 2:1.

Магнитогорцы задействовали свою скорость и не сбавляли на протяжении всего матча. «Автомобилист» просто не успевал за соперником. Одним из главных козырей екатеринбуржцев является быстрый выход из обороны в атаку, но таких шансов на этот раз практически не было. По словам Заварухина, команда выпала из игрового ритма из-за длительного отдыха.