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«Трактор» — «Локомотив»: ставка Анатолия Емелина на матч Кубка Гагарина

«Трактор» — «Локомотив»: ставка Анатолия Емелина на матч Кубка Гагарина
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Трактор» – «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» за 2.40.

«В понедельник полуфинальная серия Кубка Гагарина между челябинским «Трактором» и ярославским «Локомотивом» может подойти к своему завершению.

Матч в Челябинске состоится после поражения хозяев в третьей игре. Ярославцы, как удав, сначала гипнотизируют, а затем уже душат своего соперника. В субботу волжане по большому счёту контролировали всю встречу. Егор Аверин и Георгий Иванов обеспечили своей команде комфортное преимущество и лишь под занавес третьего периода Семён Дер-Аргучинцев отыграл одну шайбу, но не более. И «Трактор» проиграл 1:2, и теперь находится на грани вылета из плей-офф. Что могут сделать подопечные Алексея Заварухина, чтобы спасти ситуацию? Только самоотдачу на уровне приношения себя в жертву. Но вряд ли это как-то может выручить. Тем более без Зака Фукале. В общем, возможная победа «Трактора» станет чем-то вроде спортивного подвига. Только вот команда Игоря Никитина и не думает ослаблять свою мёртвую хватку. Да и зачем это делать, когда жертва уже почти затихла.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
08 апреля 2024, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Локомотив» победит и выйдет в финал», — приводит слова Емелина «ВсёПроСпорт».

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