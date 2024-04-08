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«Трактор» — «Локомотив»: когда матч Кубка Гагарина, счёт в серии, во сколько начало

«Трактор» — «Локомотив»: когда матч Кубка Гагарина, счёт в серии, во сколько начало
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8 апреля состоится четвёртый матч 1/2 финала Кубка Гагарина «Трактор» — «Локомотив». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Поставить на победу челябинцев в основное время можно с коэффициентом 2.55. Успех ярославцев по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.55.

Букмекеры считают, что четвёртый матч 1/2 финала плей-офф КХЛ «Трактор» — «Локомотив» не будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.00, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.81. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.70. Заключить пари на то, что защитник забьёт гол, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
08 апреля 2024, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ярославцы могут закрыть серию. Первые три матча они выиграли внешне непринуждённо. Прагматичный хоккей Игоря Никитина ведёт «Локомотив» к чемпионству. Тренер очень грамотно выстроил план на первые три игры. Единственное — нужно что-то делать с дисциплиной. Если наставник не проведёт с подопечными профилактическую беседу, для выхода в финал Кубка Гагарина может потребоваться больше времени и сил.

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