«Трактор» — «Локомотив»: прогноз «Чемпионата» на матч плей-офф КХЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Кубка Гагарина «Трактор» — «Локомотив».

Ставка: итоговая победа «Локомотива» за 1.90.

Ярославцы могут закрыть серию. Первые три матча они выиграли внешне непринуждённо. Переезд серии в Челябинск сделал «Трактору» только хуже. В третьем матче он выступил совсем неудачно. Железнодорожники позволяли играть. Они получили четыре необязательных удаления, но только одно из них подопечные Алексея Заварухина сумели реализовать — почти за три минуты до финальной сирены.

В третьем матче ярославцы потратили немало сил из-за частой игры в меньшинстве, но также сложилось ощущение, что они играли с большим запасом. Команда продемонстрировала очень спокойный и размеренный хоккей. Она постоянно создавала опасность у ворот соперника и хорошо оберегала Даниила Исаева.

Прагматичный хоккей Игоря Никитина ведёт «Локомотив» к чемпионству. Тренер очень грамотно выстроил план на первые три игры. Единственное — нужно что-то делать с дисциплиной. Если наставник не проведёт с подопечными профилактическую беседу, для выхода в финал Кубка Гагарина может потребоваться больше времени и сил.

Четвёртый матч «Трактор» должен провести гораздо лучше, чем третий. Близость окончания сезона и поддержка родных трибун дадут ему дополнительную мотивацию. Только вот её может не хватить для победы. «Локомотив» играет очень собранно. Не обращая внимания на трудности и проблемы, он несётся к трофею. Грамотное управление Никитина — ключевой фактор успеха.