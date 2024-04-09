«Реал» — «Манчестер Сити»: прогноз Романа Гутцайта на игру Лиги чемпионов 9 апреля

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Манчестер Сити».

Ставка: гол «Реала» во втором тайме за 1.70.

«Мадридский «Реал» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов будет принимать «Манчестер Сити». Что же в этой игре может получиться? Хосеп Гвардиола в последнее время много говорил о том, что у «Манчестер Сити» сложный календарь и много матчей. В это же время у «Реала» образовалась целая пауза, чтобы отдохнуть и восстановиться.

С Пепом нельзя не согласиться. Действительно, «Манчестер Сити» играет практически через каждые два дня, На команду ложится большая нагрузка. Ещё и перемещения из локации в локацию. Состав Гвардиоле хочется оставлять один и тот же, чтобы уровень игры не падал. У «Реала» было много времени для подготовки.

«Манчестер Сити», быть может, является фаворитом противостояния. Но мы рассуждаем именно о первой встрече. В ней у «Реала» на своем поле есть шансы. Я присмотрел вариант с голом хозяев во втором тайме. Здесь могут сыграть многие закономерности. «Реал» в матчах с любыми соперниками забивает во втором тайме больше, чем в первом. Не забываем и о свежести футболистов мадридцев», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».