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«Реал» — «Манчестер Сити»: прогноз Романа Гутцайта на игру Лиги чемпионов 9 апреля

«Реал» — «Манчестер Сити»: прогноз Романа Гутцайта на игру Лиги чемпионов 9 апреля
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Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Манчестер Сити».

Ставка: гол «Реала» во втором тайме за 1.70.

«Мадридский «Реал» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов будет принимать «Манчестер Сити». Что же в этой игре может получиться? Хосеп Гвардиола в последнее время много говорил о том, что у «Манчестер Сити» сложный календарь и много матчей. В это же время у «Реала» образовалась целая пауза, чтобы отдохнуть и восстановиться.

С Пепом нельзя не согласиться. Действительно, «Манчестер Сити» играет практически через каждые два дня, На команду ложится большая нагрузка. Ещё и перемещения из локации в локацию. Состав Гвардиоле хочется оставлять один и тот же, чтобы уровень игры не падал. У «Реала» было много времени для подготовки.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Манчестер Сити», быть может, является фаворитом противостояния. Но мы рассуждаем именно о первой встрече. В ней у «Реала» на своем поле есть шансы. Я присмотрел вариант с голом хозяев во втором тайме. Здесь могут сыграть многие закономерности. «Реал» в матчах с любыми соперниками забивает во втором тайме больше, чем в первом. Не забываем и о свежести футболистов мадридцев», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».

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