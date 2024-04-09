«Реал» Мадрид — «Ман Сити»: ставка Александра Мостового на игру Лиги чемпионов

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Манчестер Сити».

Ставка: ничья за 3.65.

«В первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов нас ждёт очередное противостояние мадридского «Реала» и «Манчестер Сити». Интереснейшие игры будут. Сейчас я не настолько сильно уверен в успехе «горожан».

Тяжело «Манчестер Сити» приходится в этом сезоне. «Арсенал» и «Ливерпуль» всерьёз претендуют на чемпионство и не дают «горожанам» расслабиться. Сейчас команда Гвардиолы и вовсе идёт третьей, хотя разрыв между соперниками из топ-3 минимален.

Несколько раз в АПЛ «Сити» недавно очки потерял. Но произошло это как раз с «Арсеналом» (0:0) и с «Ливерпулем» (1:1). В остальных встречах коллектив из Манчестера выигрывал и часто много забивал – 4:2 с «Кристал Пэлас», 4:1 с «Астон Виллой».

«Реал» тоже недавно несколько раз победил, забив по четыре мяча – 4:0 с «Сельтой» и 4:2 с «Осасуной». Но куда более важнее подопечным Анчелотти было выиграть у «Атлетика», борющегося за топ-4. И мадридцы со своей задачей справились – 2:0.

В таблице Ла Лиги у «сливочных» ситуация намного стабильнее, в отличие от «Ман Сити». Сейчас команда Анчелотти лидирует в турнире с отрывом от преследователей. «Жирона» не смогла выдержать такую высокую конкуренцию всю дистанцию.

Учитывая разные ситуации в домашних лигах, я тут всё же не так уверен в победе гостей сейчас. К тому же «Реал» точно намерен поквитаться за их предыдущие очные встречи в ЛЧ», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».