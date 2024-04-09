«Реал» Мадрид — «Манчестер Сити»: ставка Романа Павлюченко на встречу Лиги чемпионов

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Манчестер Сити» за 2.48.

«Ещё одна очень яркая вывеска четвертьфинала ЛЧ, которую многие хотели бы и в финале увидеть, – «Реал» Мадрид сыграет с «Манчестер Сити». Буду болеть за команду Анчелотти, но всё же предвижу тут победу гостей.

«Ман Сити» находится в тяжёлом графике. Клуб пока не гарантировал себе победу в АПЛ. Более того, «Арсенал» и «Ливерпуль» сейчас опережают его на одно очко. Так что совсем не обязательно, что подопечные Гвардиолы сумеют в очередной раз взять титул в Премьер-лиге. Соперники очень хорошо выступают и всерьёз навязывают борьбу «горожанам».

А вот «Реал» как раз уже почти не беспокоится за Ла Лигу. Там у него всё хорошо – первая строчка и отрыв от «Барселоны» на восемь баллов. Подопечные Анчелотти почти что не позволяют себе оплошностей и лишних потерь очков. Так что в домашней лиге у «сливочных» проблем уже точно возникнуть не может.

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Да, «Реалу» больше повезло с графиком – он сейчас может чуть больше внимания отдать ЛЧ. Однако «Манчестер Сити» — фаворит не только этой пары, но и всего турнира. Команда всё ещё показывает высочайший класс, грамотное построение на поле. У них с «Реалом» и без того богатая история встреч в еврокубке. Сегодня победителями выйдут гости, я считаю», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».

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