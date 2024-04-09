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«Реал» — «Манчестер Сити»: прогноз Константина Генича на четвертьфинал Лиги чемпионов

«Реал» — «Манчестер Сити»: прогноз Константина Генича на четвертьфинал Лиги чемпионов
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Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити».

Ставка: «Реал» не проиграет и обе забьют за 1.86.

«Встречу Анчелотти и Гвардиолы не хотелось видеть в четвертьфинале. В прошлом сезоне эти команды играли в полуфинале, и тогда выиграл «Манчестер Сити» и в итоге победил в турнире. До этого «Реал» прошёл благодаря героическому дублю Родриго и голу Бензема в концовке.

Вот сейчас у «Манчестер Сити» есть гонка в чемпионате Англии, а у «Реала» никакой гонки нет. Он намного опережает своих конкурентов. «Реал» не играл в эти выходные, там в Испании был финал Кубка короля. Вроде бы и можно набраться сил, но и с другой стороны — потеря игрового тонуса.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Реал» дома играет очень мощно, но вряд ли «Манчестер Сити» не сможет забить. Я думаю, что обмен мячами должен быть. Есть Винисиус, но нет Уокера, который бы бегал за ним. Кто будет играть против Винисиуса — посмотрим.

Я возьму ставку «обе забьют» в комплекте с тем, что «Реал» не проиграет», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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