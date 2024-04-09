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«Автомобилист» — «Металлург»: прогноз Павла Лысенкова на матч Кубка Гагарина

«Автомобилист» — «Металлург»: прогноз Павла Лысенкова на матч Кубка Гагарина
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Хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на четвёртый матч полуфинала Кубка Гагарина «Автомобилист» — «Металлург». Игра пройдёт 9 апреля.

Ставка: победа «Металлурга» в матче за 1.92.

«Обсудим четвёртый матч серии, и сразу отметим, что по биоритмам «Автомобилист» проваливает четвёртые матчи в серии. Это было и против «Ак Барса», но в итоге была победа в серии и против СКА.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
09 апреля 2024, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

С учётом того, что в этой серии мы видим дуэль вратарей, то всё это на тоненького. Я бы в четвёртой игре предсказал бы победу гостей. «Автомобилист» будет биться и бороться, но четвёртые матчи он все же проваливает.

Если говорить глобально, то всё идёт к тому, что будет финал «Локомотив» — «Металлург», — приводит слова Лысенкова «РБ Спорт».

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