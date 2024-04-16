ЦСКА — «Балтика»: прогноз Семёна Зигаева на игру Кубка России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка России ЦСКА — «Балтика».

Ставка: ЦСКА не проиграет и обе забьют за 2.45.

«Москвичи ни разу не уступили в 2024 году, последний матч чемпионата и вовсе был похож на триллер. Команда Федотова уступала 1:3, но за 10 минут смогла отыграться, усилиями Антона Заболотного и Ильи Агапова и зацепить ничью, итог — 3:3. В Кубке армейцы играют здорово. После победы в группе красно-синие попали на «Ростов». И если в гостях команды сыграли вничью — 1:1, то в домашней игре ЦСКА был сильнее. Илья Агапов и Тамерлан Мусаев отличились по разу и принесли своей команде выход в следующую стадию.

Первая игра с «Балтикой» получилась обоюдоострой, а единственный гол в игре забил Виктор Давила. Этот гол — произведение футбольного искусства, всем, кто не видел, обязательно советую к просмотру.

Балтийцы заняли второе место в группе и в первом раунде плей-офф Пути РПЛ попали на «Локомотив». Обе игры получились зрелищными, обе завершились вничью. Исход матча решила серия пенальти, где точнее оказались футболисты «Балтики», победа 8:7. Домашняя игра с ЦСКА по качеству игры балтийцам удалась. Команда Игнашевича создала моменты, которых хватит на несколько матчей вперёд. Проблемы случились на завершающем этапе, к тому же здорово играл Владислав Тороп. Калининградцы так и не смогли отличиться и отправляются в Москву с дефицитом в один забитый мяч. В последнем матче чемпионата «Балтика» забила семь мячей, армейцы же как раз испытывают явные проблемы с обороной.

Предположу, что в этой игре смогут отличиться обе команды, но ЦСКА за счёт опыта не уступит калининградцам. Обе забьют + ЦСКА не проиграет», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».