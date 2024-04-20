«Металлург» – «Локомотив»: ставка Германа Титова на встречу плей-офф КХЛ

Известный российский хоккеист и тренер, чемпион мира и призер олимпийских игр Герман Титов предложил ставку на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск – «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» за 2.60.

«Локомотиву» отступать некуда. Фаворит финала упустил свое в первой встрече – несмотря на то, что играл качественно и старался. Второй проигрыш подряд – весомая заявка на седьмую игру, дополнительные нервы и фактор случайности. Команде Никитина надо чуть-чуть подтянуть реализацию и забыть про ошибки в обороне. Которых, впрочем, и так немного. Не сомневаюсь, что тренерский штаб сумеет донести это до игроков.

Ну а вторая причина поставить на Ярославль – сомнения в физических кондициях хозяев. В четверг «Магнитка» на морально-волевых выдала идеальный кубковый матч. Но усталость от семи матчей полуфинальной зарубы налицо. Провести вторую игру в таком же темпе и с такой же плотностью у команды Разина вряд ли получится. Скорее всего, победят гости. А шайб будет, как и в первой игре, немного: три на двоих – максимум», — приводит слова Титова «ВсёПроСпорт».