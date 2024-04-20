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«Металлург» — «Локомотив»: ставка Анатолия Емелина на вторую игру финала Кубка Гагарина

«Металлург» — «Локомотив»: ставка Анатолия Емелина на вторую игру финала Кубка Гагарина
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск – «Локомотив».

Ставка: победа «Металлурга» за 2.60.

«В Магнитогорске пройдёт второй матч финала Кубка Гагарина между местным «Металлургом» и ярославским «Локомотивом».

В первой игре хоккей получился именно таким, каким он и должен быть в финале. Несколько вязким, осторожным, но уж точно не скучным! Хозяева были ещё на ходу после длинной серии в полуфинале, а «Локомотиву» всё-таки нужно время, чтобы втянуться после паузы, которую он имел. Зато в третьем периоде команды порадовали зрителей, особенно магнитогорских. Максим Берёзкин вывел волжан вперёд, но Никита Михайлис и Александр Петунин своими шайбами принесли успех «Магнитке» — 2:1.

Фонбет КХЛ - плей-офф . Финал. 2-й матч
20 апреля 2024, суббота. 14:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Что нас ждёт во втором матче? Конечно же, подопечные Игоря Никитина сделают всё возможное, чтобы сравнять счёт. Но от своей тактики они при этом вряд ли откажутся. А команда Андрей Разина между тем, кажется, поняла, как надо играть против железнодорожников. Плюс многие перед стартом финала отдавали предпочтение не им, что магнитогорцев тоже, бесспорно, завело. И сейчас после первой победы в серии они чувствуют себя очень хорошо ещё и в психологическом плане. И это им поможет», — приводит слова Емелина «ВсёПроСпорт».

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