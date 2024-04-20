«Металлург» — «Локомотив»: прогноз «Чемпионата» на второй матч финала КХЛ

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков сделал прогноз на второй матч финала Кубка Гагарина «Металлург» – «Локомотив», который пройдёт 20 апреля.

Ставка: победа «Локомотива» с учётом овертайма за 1.95.

Как и ожидалось, на подопечных Игоря Никитина негативно повлиял длительный простой, во время которого они дожидались своего соперника по финальной серии. А вот «Магнитка» хоть и наверняка устала, но находится в игровом тонусе.

«Металлург» с начала встречи выглядел бодрее, активно прессинговал соперника, чаще бросал, но подводила реализация. 21 бросок в створ ворот «Локомотива», при девяти ответных за два периода. При этом ни одной заброшенной шайбы. Забить получилось только в третьем периоде. Счёт открыли ярославцы, а «Металлург» как будто подхватил эту волну и быстро забил ответный гол. Решающая шайба состоялась слишком поздно: снять вратаря и создать напряжение ярославцы успели, но не более того.

Сложно отделаться от ощущения, что тренерский штаб «Локомотива» немного подгрузил хоккеистов физически после завершения полуфинальной серии. Если это действительно так, тяжелые ноги и проигранное движение в двух стартовых периодах — абсолютно понятное дело. И дальше должно стать лучше. Для команды Никитина критически важно выигрывать конёк. Накануне этого не было.

Железнодорожники слишком долго втягивались в игру. Во втором матче должно быть полегче. «Лисы», конечно, очень молодая и быстрая команда, предпочитающая атакующий хоккей, но способная очень качественно отрабатывать в защите. Доказательством может послужить не только победа в игре с «Локомотивом», но и несколько скромно выигранных матчей у «Амура» и «Спартака».

Железнодорожники намного лучше смогут провести вторую игру с «Металлургом». 60 минут должно было хватить, чтобы прийти в себя после простоя. Плюс они получили мощную встряску, которая поможет взбодриться. «Лисы» обязательно проявят себя, но в этой встрече мы отдаём предпочтение «Локомотиву» и предлагаем поставить на его победу с учётом овертайма с коэффициентом 1.95.

Игорь Никитин после встречи отметил, что прибавить в третьем периоде удалось благодаря игры на скоростях «Магнитки». Возможно, если бы ярославцы провели всю встречу в подобном режиме и избежали удаления, могли бы выйти победителями. Это будет хорошим уроком, который железнодорожники усвоили. Осталось сдать экзамен на отлично.