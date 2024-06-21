Бельгия — Румыния: прогноз и ставки букмекеров на матч Евро-2024

22 июня состоится матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 Бельгия — Румыния. Начало — в 22:00 мск.

Эксперты считают явными фаворитами «красных дьяволов»: поставить на победу бельгийцев можно с коэффициентом 1.47. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1470 рублей.

Успех команды Румынии оценивается в 7.10. На ничью дают коэффициент 4.64.

Букмекеры считают, что игра Бельгия — Румыния получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.09.

Если забьют футболисты сборной Бельгии, сыграет коэффициент 1.09. Гол в исполнении команды Румынии доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.71.

Заключить пари на «обе команды забьют» предлагают за 1.90, на гол в каждом тайме — за 1.75.