Пуля — всё-таки дура? Как эко-активисты готовы погубить настоящий биатлон

Скоро не будет ни «габаритов», ни потерянных обойм. Ни криков Дмитрия Губерниева о косяках на тему оружия. Ну и кому это нужно?

Еврокомиссия инициировала рассмотрение вопроса о полном запрете свинца в спортивных соревнованиях на открытом воздухе. Под сильнейший удар может попасть биатлон – один из самых популярных видов спорта именно в Евросоюзе. Свинцовые пули, оказывается, наносят непоправимый вред окружающей среде. Не иначе Грете Тунберг биатлон не нравится.

Биатлон могут ждать серьёзные изменения из-за инициативы Еврокомиссии

Вопрос кто-то изучал?

Свинец используется для производства боеприпасов и на сегодняшний день не имеет альтернативы. Еврокомиссия же может ввести запрет на свинцовые пули уже с 2022 года. Олимпийским играм в Пекине ничего не угрожает, но как быть с этапами Кубка мира?



При этом компания Nammo Lapua (производитель боеприпасов) утверждает, что примерно 98 процентов свинцовых пуль собираются и отправляются на переработку. Комментариев от российского «Олимпа» пока не было, но депутаты Госдумы и не рассматривают подобный вопрос.



Интересно, в Еврокомиссии знают о подсчётах Nammo Lapua? Неужели два процента остающихся в природе пуль страшным образом угрожают экологии? Либо Грета Тунберг так не любит биатлон, либо кто-то очень хочет пролоббировать интересы производителей лазерных винтовок и установок.

Экхофф — о возможной реформе в биатлонной стрельбе: тогда мне придётся уйти

Ведь речь идёт именно о спорте, а не о том, чтобы запретить свинец в боевом оружии в армии.

Понятно, что от идеи запрета до воплощения путь может быть долгим, но давайте представим, что он пройден. И либо производители боеприпасов найдут, чем заменить свинец, либо биатлон перейдёт на лазер. Чем это грозит виду спорта?

Это убийство классического биатлона?

Прежде всего нужно отметить, что спортсмены будут всё так же бегать с винтовками, которые будут максимально похожи на нынешние «мелкашки».



Но биатлон лишится своего настоящего духа. Не будет звука выстрелов, лишь жалкая имитация!



Закрытие габаритов будет невозможно. То, что было всегда и что придавало и придаёт особый шарм стрельбе, навсегда исчезнет. Вместе с криком Дмитрия Губерниева: «Эх, не прошёл габарит!»



Никто уже не выйдет на гонку с пустой обоймой и не выронит её, а забитое снегом дуло не будет проблемой. В случае с лазером это просто невозможно. И не будет бурного обсуждения о том, мог ли тренер подкинуть обойму Мартену Фуркаду на огневом рубеже.



Не будет никаких поправок на ветер. Нет, ветер всё так же может оказывать влияние на спортсменов, «ушатывать» их на рубежах, но никак уже не повлияет на полёт пули. Пуля ведь станет виртуальной.

Рёйселанд — о возможной реформе: это кризис. Переходим на лазерное оружие?

Будет больше переносов или вообще отмен гонок из-за погодных условий, так как лазер в снег и дождь может и не сработать.



И вообще, на традиционной Рождественской гонке в Гельзенкирхене пару лет проводился эксперимент по использованию лазерного оружия. В итоге организаторы, первоначально заявлявшие о том, что за таким оружием будущее, вернулись к традиционным мелкокалиберным винтовкам. Разве это не показатель? Даже на шоу-гонке шоу с лазерной стрельбой не прошло, хотя и было более безопасным.



Так что, пуля – дура?