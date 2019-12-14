Смеяться или плакать? Российские биатлонистки почти добыли золото в эстафете

Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Екатерина Юрлова-Перхт стали вторыми в эстафетной гонке на втором этапе Кубка мира-2019/20, который проходит в Хохфильцене. Результат потрясающий, но после гонки финишёр нашей команды едва не плакала.

И это дебютантка?

Первый этап. Важно было здорово начать. И просто шикарно провела стрельбу Кристина Резцова, которая закрыла десять мишеней десятью выстрелами!



В дебютной эстафете на взрослом уровне она бежала первый этап и провела его так, словно выступала «забойщицей» всю жизнь. Прямо как Ольга Пылёва (Медведцева) в 2000-м в своей первой в жизни эстафете.

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Резцова очень грамотно разложила силы на свой этап. Она спокойно шла в группе лидеров к первому рубежу, потом в своём темпе шла первой до второго рубежа, а далее рванула на все деньги.



Кристина отдала все силы, которые у неё были, и этих сил хватило, чтобы сбросить с себя всех преследовательниц. Кроме одной. Итальянка Лиза Виттоцци, которая потратила на десять мишеней 14 патронов, но ходом выглядела очень здорово.

Не хуже лидера Кубка мира

Лариса Куклина на своём этапе боролась с лидером мирового сезона и обладательницей Кубка мира Доротеей Вирер.



К первой стрельбе Куклина ровно так же, как Резцова, шла в своём темпе. Вирер не старалась атаковать, а следовала вплотную за россиянкой. Лишь на самом рубеже итальянка поспешила занять первый щит, но без доппатронов не обошлась.

А вот Куклина стреляла быстро и точно и со стрельбища ушла лидером. Следом за ней – Вирер и немка Денизе Херрман. На вторую стрельбу три команды пришли одновременно, а вот покинули стадион с огромным отрывом только две.

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Вирер и Куклина, затратив по одному дополнительному патрону, умчались на последний отрезок, а вот Херрман отправилась наматывать штрафные круги.



Естественно, итальянка попыталась оторваться, но россиянка держалась! И не просто держалась! Куклина «съела» отставание почти в четыре секунды, и на третий этап две команды ушли одновременно.

Почти полминуты перед финишем

На этом этапе соперничество шло между бронзовым призёром спринта Хохфильцена Светланой Мироновой и Николь Гонтье.



Миронова не стала рваться вперёд изо всех сил, но и выпускать итальянку вперёд тоже не стала. Именно Светлана задавала удобный для себя темп, что было заметно на стрельбе лёжа. Миронова провела её безупречно!



Другое дело, что Гонтье, завалившая эстафету в Эстерсунде, лёжа тоже отстреляла чисто.



Миронова включила скорость после первого рубежа. К стрельбе она уже лидировала с преимуществом в 13 секунд. А ушла с превосходством в 25! Только не над Италией, а над Швейцарией! Итальянки проигрывали уже полминуты.

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Светлана потратила все дополнительные патроны, чтобы закрыть пять мишеней на стойке, но ведь штрафного круга избежала. А по скорости к ней никаких вопросов не было.



Светлана Миронова пробежала последний отрезок быстрее, чем соперницы из Италии и Швейцарии и увеличила преимущество над ними. Но на второе место перед передачей эстафеты вышла сборная Норвегии. Тириль Экхофф отыграла на последнем круге 15 секунд.

Это не биатлонистка, а ракета

А Екатерина Юрлова-Перхт рванула сразу со старта. Первый круг она прошла даже быстрее, чем очень быстрая Марте Рёйселанд! И быстрее, чем Лена Хекки и Федерикой Санфилиппо.



Лёжа она стреляла очень быстро и очень точно! И даже вылетевший пятый патрон не сбил Екатерину с настроя. Правда, пришлось потратить время на перезарядку. Если бы не это досадное обстоятельство, россиянка убежала бы с преимуществом больше, чем в полминуты.



У Рёйселанд никаких проблем с патронами не возникло, но она не могла, да и не особо старалась, видимо, сократить своё отставание на лыжне. Норвежка выбирала по две секунды по отсечкам, но не больше.



Юрлова-Перхт прибежала на вторую стрельбу с запасом в 20 секунд. По одному дополнительному патрону у россиянки и норвежки – и преимущество сократилось до 15 секунд. Все остальные отвалились беспросветно.



Свою настоящую скорость Рёйселанд показала только на последнем круге. Буквально за 500 метров норвежка выбрала своё отставание и спокойно убежала от россиянки. Но и Юрлова-Перхт на решающем беговом отрезке просто встала.



Если бы до старта кто-то сказал, что сборная России будет второй, команда и болельщики согласились бы, не задумываясь. Но по тому, как складывалась эстафета, второе место в борьбе с фантастически быстрой сборной Норвегии – обидно, не правда ли?



А третье место заняла сборная Швейцарии. В Эстерсунде швейцарки были вторыми.