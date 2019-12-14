Логинов принёс России ещё одну медаль на Кубка мира. А будет ли золото?!

Блестящий шанс на медаль

В первой субботней гонке женская сборная России по биатлону сумела неожиданно для многих болельщиков подняться на второе место – был шанс побороться даже и за золото, но у Екатерины Юрловой-Перхт не хватило сил на последний круг. Однако медальная серия россиян в Хохфильцене продолжилась, и настроение у мужчин, которым предстояло бежать преследование, поднялось.

Серебряный день России в биатлоне. До золота не хватило чуть-чуть! Сюрприз в женской эстафете. Солидное выступление Логинова в пасьюте. И вообще, в Хохфильцене медали в каждой гонке. Такого давно не было!

Блестящий шанс завоевать в Австрии ещё одну медаль был у двух представителе сборной России. Александр Логинов в спринте стал третьим, уступив 15 секунд Йоханнесу Бё и всего-то семь – французу Симону Детьё. На четвёртой позиции гонку закончил Матвей Елисеев, показывающий высокую стабильность на старте сезона. Они вполне могли включиться в борьбу за пьедестал.



Также на старт гонки выходили Дмитрий Малышко, Никита Поршнев и Евгений Гараничев – однако их отставание со старта превышало минуту, и они боролись скорее за очки в зачёт Кубка мира.

Бё просто убежал

Йоханнес Бё очень мощно провёл первый круг, оторвавшись от всех преследователей в среднем секунд на десять. Единственным, кто выдерживал темп норвежца, был француз Мартен Фуркад, поднявшийся с десятого места на седьмое уже к первой стрельбе. Быстрый темп победителей двух последних Кубков мира не измотал – на первом рубеже оба работали безупречно. Вообще при полном штиле почти все лидеры были точны: на штрафной круг ушёл только Детьё. У Логинова и Елисеева всё было в порядке, если закрыть глаза на то, что отставание от Бё выросло до 30 секунд.

На втором круге Йоханнес темп не наращивал – отрыв от группы преследователей остался на уровне полуминуты. В группе же шли вместе четверо: Тарьей Бё, Лукас Хофер, Александр Логинов и Матвей Елисеев. Все четверо отработали на огневом рубеже отлично, но и Бё-младший подобраться к себе не дал – тоже послал все пять выстрелов в цель. И снова обстановка на стрельбище позволяла спортсменам работать почти безошибочно. Но Пидручный и Фуркад допустили по промаху.

Елисеев отстаёт?

К сожалению, Гараничев, Малышко и Поршнев вверх практически не прорывались: оба стреляли не без ошибок, а потому никак не могли ворваться даже в топ-30. Отставание от Бё у них уже давно зашкалило за две минуты, и шансы на высокие места полностью исчезли.

Горькая медаль. Как у России отняли эффектный дубль в биатлоне Александр Логинов впервые в сезоне попал на пьедестал в Кубке мира. Всё могло быть гораздо лучше, если бы не француз Детьё.

Третий круг положение спортсменов никак не поменял: Йоханнес продолжал убегать, Тарьей, Лукас, Александр и Матвей – старались догонять. А вот стрельба чуть поменяла дела в таблице: Бё-младший сделал третий «ноль» и удержал первое место с 40-секундным отрывом, а Бё-старший промахнулся и выпал из пятёрки. Четвёрка преследователей превратилась в двойку: Логинов и Хофер всё сделали отлично. Елисеев чуть завозился и чуть отстал – его спину уже видел Яков Фак и Детьё, после промаха на первой «лёжке» больше ошибок не допускавший.

Безупречный Логинов

Матвей показал хороший ход и догнал Хофера и Логинова. Но этой троице предстояло делить лишь серебро и бронзу, потому что Йоханнес и ногами добавил, и не промахнулся ни разу – никаких сомнений в победе норвежца не было. Впрочем, и судьба серебра решилась быстро: Логинов был единственным из троицы, кто всё попал на второй «стойке». Матвей, увы, один раз ошибся, и отдал бронзу в руки накатившего с 18-го места француза Жаклена, а сам финишировал 11-м.



Малышко закончил гонку 25-м, Гараничев – 34-м, Поршнев – 38-м.



В Хохфильцене у сборной России четыре гонки и четыре медали. Для полного счастья пока не хватает только золотой награды. Чтобы добыть её, есть ещё две воскресных гонки!