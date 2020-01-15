Биатлон. Кубок мира. 5-й этап. Сборная России, пора просыпаться! LIVE

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*** 16:30 мск. ОНЛАЙН женского спринта читайте ПО ССЫЛКЕ ***



Расписание Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020. Полный календарь



Общий зачёт Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020. Мужчины, женщины

ОНЛАЙН ДНЯ

07:30. Доброе утро, дорогие поклонники биатлона и болельщики сборной России. Большой биатлон возвращается! За два дня команды едва успели перевести дух, а уже пора снова стартовать. Перебравшись из Оберхофа в Рупольдинг, лучшие биатлонисты мира продолжат выступление на Кубке мира. Российским спортсменам не удалось блеснуть на прошлой неделе, но, может быть, со второй попытки удастся разжиться медалями в Германии? Пятый этап Кубка мира начнётся с женского спринта. Гонка стартует в 16:30 по московскому времени.