Биатлон. Кубок мира. 5-й этап. Сборная России, пора просыпаться! LIVE
Большой биатлон продолжается! Российские болельщики соскучились по медалям. Сборная России, пора побеждать!
ГОНКИ ДНЯ:
*** 16:30 мск. ОНЛАЙН женского спринта читайте ПО ССЫЛКЕ ***
Расписание Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020. Полный календарь
Общий зачёт Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020. Мужчины, женщины
ОНЛАЙН ДНЯ
07:30. Доброе утро, дорогие поклонники биатлона и болельщики сборной России. Большой биатлон возвращается! За два дня команды едва успели перевести дух, а уже пора снова стартовать. Перебравшись из Оберхофа в Рупольдинг, лучшие биатлонисты мира продолжат выступление на Кубке мира. Российским спортсменам не удалось блеснуть на прошлой неделе, но, может быть, со второй попытки удастся разжиться медалями в Германии? Пятый этап Кубка мира начнётся с женского спринта. Гонка стартует в 16:30 по московскому времени.
Читайте также
- 14 января 2020
-
21:28
-
21:27
-
20:12
-
19:14
-
18:23
-
17:36
-
17:12
-
16:52
-
14:46
-
14:39
-
14:23
-
12:41
-
12:00
-
11:41
-
10:00
-
09:04
-
08:41
- 13 января 2020
-
23:42
-
20:36
-
19:46
-
18:41
-
17:12
-
16:52
-
16:37
-
13:59
-
12:55
-
11:25
-
10:34
-
10:03
-
09:34
-
09:12
-
08:55
-
08:42
-
00:57
-
00:38
Партнерский контент