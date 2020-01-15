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Биатлон, Кубок мира 2019-2020, 5-й этап, женский спринт: онлайн-трансляция 15 января 2020

Сборная России по биатлону, Екатерина Юрлова-Перхт
«Чемпионат»
Биатлон. Кубок мира. 5-й этап. Сборная России, пора просыпаться! LIVE
Большой биатлон продолжается! Российские болельщики соскучились по медалям. Сборная России, пора побеждать!
Биатлон / Кубок мира 0

ГОНКИ ДНЯ:

*** 16:30 мск. ОНЛАЙН женского спринта читайте ПО ССЫЛКЕ ***

Расписание Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020. Полный календарь

Общий зачёт Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020. Мужчины, женщины

ОНЛАЙН ДНЯ

07:30. Доброе утро, дорогие поклонники биатлона и болельщики сборной России. Большой биатлон возвращается! За два дня команды едва успели перевести дух, а уже пора снова стартовать. Перебравшись из Оберхофа в Рупольдинг, лучшие биатлонисты мира продолжат выступление на Кубке мира. Российским спортсменам не удалось блеснуть на прошлой неделе, но, может быть, со второй попытки удастся разжиться медалями в Германии? Пятый этап Кубка мира начнётся с женского спринта. Гонка стартует в 16:30 по московскому времени.

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