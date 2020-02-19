Как посторонний попал в зону поражения на стрельбище?

На ЧМ по биатлону человек встал за мишенями. Прямо во время стрельбы. Как такое возможно?

Женская индивидуальная гонка на чемпионате мира по биатлону 2020 могла обернуться трагедией. В зоне поражения на стрельбище неожиданно оказался неизвестный – он выскочил на холм над мишенями. Как такое вообще могло случиться?

«Как раз собиралась стрелять, когда это случилось». Тандреволд об опасном инциденте на ЧМ

Как человек туда попал?

Информацию о человеке, внезапно оказавшемся на линии огня, распространили норвежские журналисты с NRK. Они утверждают, что первыми человека на холме за стрельбищем заметили тренеры сборной Норвегии Патрик Обереггер и Зигфрид Мазе.

Наставники норвежской команды кричали нарушившему правила человеку, чтобы тот как можно быстрее скрылся. Как он вообще туда попал? Вокруг стрельбища установлены запрещающие знаки, а зона на холме, огорожена железной сеткой. Видимо, желание добраться именно до той точки стадиона, где он в итоге оказался, у неизвестного было очень сильным.

Оказалось, российские биатлонистки не хотят тренировать стрельбу. Это вообще нормально? Тренер сборной России по стрельбе сам в этом признался.

«Представляете, что почувствовала бы спортсменка?»

В это время на стрельбище находились несколько биатлонисток, среди которых была и норвежка Ингрид Тандреволд.

«Я как раз собиралась стрелять, когда это случилось. Конечно, мы вряд ли станем стрелять настолько выше цели, но всё равно такого быть не должно», – заявила Тандреволд.

Фото: Hanne Skjellum Mueller, nrk.no

Да, она права – спортсменки не будут стрелять настолько выше цели специально. Но ведь случиться может всякое. Калибр оружия в биатлоне позволяет застрелить из винтовки человека. Это же не пневматика.

«Представляете, что почувствовала бы спортсменка, если бы этот человек пострадал? Это было бы ужасно!» — не скрывал эмоций Зигфрид Мазе.

Чудо было близко. И как же сборная России упустила свой лучший шанс? У женской сборной России было всё, чтобы завоевать медаль чемпионата мира. Кроме умения стрелять.

Он подчеркнул, что за свою долгую карьеру в биатлоне впервые столкнулся с такой ситуацией, когда на официальных стартах кто-то оказался в зоне поражения. По всей видимости, это недоработка организаторов чемпионата мира.

Неважно, кто оказался на холме – охранник или человек, обманувший охранника и проскользнувший мимо. Трагедии не случилось только потому, что биатлонистки, которые принимают участие в чемпионате мира, стреляют не настолько плохо, чтобы пуля летела на десяток метров выше мишени.