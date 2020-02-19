На ЧМ по биатлону человек встал за мишенями. Прямо во время стрельбы. Как такое возможно?

Женская индивидуальная гонка на чемпионате мира по биатлону 2020 могла обернуться трагедией. В зоне поражения на стрельбище неожиданно оказался неизвестный – он выскочил на холм над мишенями. Как такое вообще могло случиться?
Как человек туда попал?
Информацию о человеке, внезапно оказавшемся на линии огня, распространили норвежские журналисты с NRK. Они утверждают, что первыми человека на холме за стрельбищем заметили тренеры сборной Норвегии Патрик Обереггер и Зигфрид Мазе.
Наставники норвежской команды кричали нарушившему правила человеку, чтобы тот как можно быстрее скрылся. Как он вообще туда попал? Вокруг стрельбища установлены запрещающие знаки, а зона на холме, огорожена железной сеткой. Видимо, желание добраться именно до той точки стадиона, где он в итоге оказался, у неизвестного было очень сильным.
«Представляете, что почувствовала бы спортсменка?»
В это время на стрельбище находились несколько биатлонисток, среди которых была и норвежка Ингрид Тандреволд.
«Я как раз собиралась стрелять, когда это случилось. Конечно, мы вряд ли станем стрелять настолько выше цели, но всё равно такого быть не должно», – заявила Тандреволд.
Фото: Hanne Skjellum Mueller, nrk.no
Да, она права – спортсменки не будут стрелять настолько выше цели специально. Но ведь случиться может всякое. Калибр оружия в биатлоне позволяет застрелить из винтовки человека. Это же не пневматика.
«Представляете, что почувствовала бы спортсменка, если бы этот человек пострадал? Это было бы ужасно!» — не скрывал эмоций Зигфрид Мазе.
Он подчеркнул, что за свою долгую карьеру в биатлоне впервые столкнулся с такой ситуацией, когда на официальных стартах кто-то оказался в зоне поражения. По всей видимости, это недоработка организаторов чемпионата мира.
Неважно, кто оказался на холме – охранник или человек, обманувший охранника и проскользнувший мимо. Трагедии не случилось только потому, что биатлонистки, которые принимают участие в чемпионате мира, стреляют не настолько плохо, чтобы пуля летела на десяток метров выше мишени.
- 19 февраля 2020
-
15:50
-
15:30
-
15:15
-
15:10
-
14:50
-
14:15
-
14:14
-
13:54
-
13:41
-
13:30
-
13:19
-
12:49
-
12:30
-
12:00
-
11:22
-
11:02
-
10:43
-
10:42
-
10:15
-
10:05
-
09:33
-
09:30
-
08:54
-
08:47
-
08:37
-
08:30
-
08:27
-
08:24
-
08:16
- 18 февраля 2020
-
21:26
-
21:11
-
19:26
-
19:09
-
18:48
-
18:30