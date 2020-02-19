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На ЧМ-2020 по биатлону на стрельбище в зоне поражения оказался человек – как это?

Человек вышел на стрельбище на ЧМ по биатлону
Андрей Шитихин
На ЧМ по биатлону человек встал за мишенями. Прямо во время стрельбы. Как такое возможно?
Как посторонний попал в зону поражения на стрельбище?
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Женская индивидуальная гонка на чемпионате мира по биатлону 2020 могла обернуться трагедией. В зоне поражения на стрельбище неожиданно оказался неизвестный – он выскочил на холм над мишенями. Как такое вообще могло случиться?

«Как раз собиралась стрелять, когда это случилось». Тандреволд об опасном инциденте на ЧМ

Как человек туда попал?

Информацию о человеке, внезапно оказавшемся на линии огня, распространили норвежские журналисты с NRK. Они утверждают, что первыми человека на холме за стрельбищем заметили тренеры сборной Норвегии Патрик Обереггер и Зигфрид Мазе.

Наставники норвежской команды кричали нарушившему правила человеку, чтобы тот как можно быстрее скрылся. Как он вообще туда попал? Вокруг стрельбища установлены запрещающие знаки, а зона на холме, огорожена железной сеткой. Видимо, желание добраться именно до той точки стадиона, где он в итоге оказался, у неизвестного было очень сильным.

Оказалось, российские биатлонистки не хотят тренировать стрельбу. Это вообще нормально?
Тренер сборной России по стрельбе сам в этом признался.

«Представляете, что почувствовала бы спортсменка?»

В это время на стрельбище находились несколько биатлонисток, среди которых была и норвежка Ингрид Тандреволд.

«Я как раз собиралась стрелять, когда это случилось. Конечно, мы вряд ли станем стрелять настолько выше цели, но всё равно такого быть не должно», – заявила Тандреволд.

Фото: Hanne Skjellum Mueller, nrk.no

Да, она права – спортсменки не будут стрелять настолько выше цели специально. Но ведь случиться может всякое. Калибр оружия в биатлоне позволяет застрелить из винтовки человека. Это же не пневматика.

«Представляете, что почувствовала бы спортсменка, если бы этот человек пострадал? Это было бы ужасно!» — не скрывал эмоций Зигфрид Мазе.

Чудо было близко. И как же сборная России упустила свой лучший шанс?
У женской сборной России было всё, чтобы завоевать медаль чемпионата мира. Кроме умения стрелять.

Он подчеркнул, что за свою долгую карьеру в биатлоне впервые столкнулся с такой ситуацией, когда на официальных стартах кто-то оказался в зоне поражения. По всей видимости, это недоработка организаторов чемпионата мира.

Неважно, кто оказался на холме – охранник или человек, обманувший охранника и проскользнувший мимо. Трагедии не случилось только потому, что биатлонистки, которые принимают участие в чемпионате мира, стреляют не настолько плохо, чтобы пуля летела на десяток метров выше мишени.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: РИА Новости

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