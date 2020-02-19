Радуйтесь, недруги! Логинов дрогнул после циничной травли со стороны соперников

В мужской индивидуальной гонке на чемпионате мира в Антхольце медальные надежды сборной России вновь были связаны лишь с Александром Логиновым. Конечно, хотелось увидеть чудо в исполнении Евгения Гараничева, Никиты Поршнева или Эдуарда Латыпова, но верилось в это с трудом. Да и за Логинова было тревожно, ведь после успехов в спринте и гонке преследования на него обрушились потоки критики со стороны других биатлонистов. Соперники выражали недовольство в связи с нахождением Логинова на пьедестале и вспоминали о его допинговом прошлом.

Как показала индивидуальная гонка, недруги своего добились.

Проблемы своими руками

В первой стартовой группе выделялся Александр Логинов, и уже на первом круге чемпион мира в спринте начал подтверждать статус одного из претендентов на медали. К огневому рубежу Саша подошёл с солидным преимуществом, однако одним промахом значительно усложнил себе борьбу за пьедестал. Не сумел избежать ошибки на первой стрельбе и Евгений Гараничев.



Первым, кому удалось превзойти результат Логинова на стартовом круге, стал Тарьей Бё, а чистая стрельба позволила ему уверенно возглавить гонку. Здорово отработали начальную часть дистанции Мартен Фуркад и Йоханнес Дале, но молодому норвежцу, в отличие от француза, закрыть все мишени не удалось.

Российские биатлонисты не попали в топ-10 «индивидуалки». С эстафетой что делать, мужики? Россияне провалили стрельбу в индивидуальной гонке. Все фото, видео и фишки дня — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

Стрелковый кошмар Логинова

Первая стрельба для многих сложилась удачно, а вот на «стойке» возникали проблемы. Логинов же продолжал парить над трассой и после идеальной второй стрельбы значительно повысил свои котировки. Мартен Фуркад бежал медленнее, но зато стрелял точно и после второго рубежа опережал Логинова на 53 секунды.

Лидер сборной России удерживал высокий темп, но на третьем рубеже вновь промазал, а четвёртый и вовсе обернулся для него катастрофой – три штрафные минуты и ноль шансов на пьедестал. Остальные россияне тоже испытывали трудности на стрельбе, к тому же Гараничеву и Поршневу явно не хватало скорости.

«То чувство, когда рыжий из «Иванушек» лучше рыжего астматика». В России смеются над Бё Йоханнес Бё окончательно потерял уважение российских болельщиков. Над ним шутят и желают поражения.

Интрига бешеная, но без России

Борьба за медали шла без участия россиян, но менее интересной от этого не стала. Бросить вызов Мартену Фуркаду смог только Йоханнес Бё. Норвежец после промаха на первой стрельбе собрался и два рубежа отработал чисто, проигрывая Мартену 30 секунд. Француз сделал всё, чтобы добавить развязке драматизма, и после промаха на «стойке» на него было больно смотреть. Бё-младший пришёл на последнюю стрельбу, понимая, что пять попаданий принесут ему звание чемпиона мира, но четвёртый выстрел получился неточным. На последнем круге Бё никуда не торопился и на финише проиграл чемпиону почти минуту.



Реальный шанс побороться за бронзу был у латвийца Андрея Расторгуева, но опытный биатлонист дрогнул, и третье место сохранил другой ветеран – австриец Доминик Ландертингер. К концу гонки в Антхольце поднялась сильная метель, но почти все россияне к тому моменту уже финишировали. Лучшим из наших неожиданно стал Никита Поршнев, но большой проигрыш в скорости не позволил ему подняться выше 11-й позиции. Гараничев и Логинов расположились рядышком в середине второй десятки. Труднее всего пришлось Эдуарду Латыпову, бежавшему в последней группе.

Братья Бё добились своего

Индивидуальная гонка подтвердила, что по-настоящему готов к чемпионату мира только Логинов. Саша показал пятую скорость на дистанции, но дрогнул на последнем огневом рубеже. Вполне вероятно, эта неудача стала следствием травли, устроенной Логинову его основными соперниками. И братья Бё, и даже Самуэльссон опередили российского лидера и могут быть собой довольны. Жёстко, цинично, но весьма эффективно. Как говорится, ничего личного.