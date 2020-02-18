«То чувство, когда рыжий из „Иванушек“ лучше рыжего астматика». В России смеются над Бё

После успеха российского биатлониста Александра Логинова в спринте на чемпионате мира в Антхольце некрасивые высказывания позволили многие иностранные журналисты и спортсмены. Особенно старались братья Бё и их соотечественники из прессы. «Логинов обманывал всех пенисом и кошельком», — так выглядел заголовок одного из норвежских изданий Dagbladet.

«Вы что, охренели там совсем?» Губерниев набросился на критиков Логинова Норвежских биатлонистов он хочет «взять тёпленькими».

«Жизнь наказала Йоханнеса»

Когда в гонке преследования Саша допустил промах на заключительной стрельбе, часть стадиона взорвалась овацией. Невиданный случай для биатлона, где после попаданий одобрительно кричат, а после промахов хранят молчание или вздыхают от разочарования. Большая часть радующихся неудаче Логинова представляла Норвегию. Могу это подтвердить, так как находился на месте событий и это было отчётливо слышно. Точнее, не услышать это было просто невозможно.

Частично из-за этого российские болельщики поддерживали Эмильена Жаклена на последнем круге гонки преследования, а Йоханнесу Бё желали поражения. Очень похоже на то, что норвежец окончательно потерял уважение россиян. Но после его слов про Александра Логинова по-другому и быть не могло. Своё отношение к Йоханнесу ярко выразил двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

«Радостно, что Жаклен наказал Бё. Здесь этому рады абсолютно все. Жизнь наказывает таких недостойных людей, надо оставаться человеком до конца. Бумеранг вернулся очень быстро».

Иностранные журналисты по-хамски накинулись на Логинова. Россиянин заставил их замолчать Победа россиянина Александра Логинова в спринте на чемпионате мира заставила зарубежную прессу перейти грань в общении.

«Долой норвежских астматиков!»

Российские болельщики с удовольствием поддержали позицию Васильева. Хотя и без этого наши соотечественники чётко дали понять, за кого они болели на последнем круге в пасьюте. А точнее, против кого. Ведь будь на месте Жаклена условный Фийон Майе или Лукас Хофер, россияне болели бы за них, как и за Эмильена. После слов Йоханнеса о том, что Логинова не должно быть на чемпионате мира, по-другому быть не могло.



Читатели «Чемпионата» были весьма креативны в своих комментариях и даже сравнили Йоханнеса Бё с Андреем Григорьевым-Апполоновым из группы «Иванушки International».



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«То самое чувство, когда рыжий из «Иванушек» лучше рыжего астматика».

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«По-человечески Васильев прав. Надо оставаться достойным. Пусть претензии посылают тем, кто допускает таких спортсменов. Зачем травить Логинов? Ему дали возможность, и он ей достойно пользуется. Есть же, в конце концов, правила, которые дают шанс вернуться после дисквы@.



Когда «норги» побеждали, то не фыркали, что Логинов с ними соревнуется, а как проиграли, то сразу завоняли. От таких всегда надо ждать удара в спину, и Фуркад такой же, но ему уже воздалось».



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«Астматик типа без допинга с промахами так бегает. Долой норвежских астматиков!»

«Нас прессуют вообще за всё!» У главного тренера сборной России по биатлону накипело Анатолий Хованцев вспомнил вопиющие истории двойных стандартов в мировом биатлоне.

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«До вчерашнего дня все любили и обожали Бё».



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«Астматики заговорили. Рыжий, рыжий, конопатый, убил дедушку лопатой. Надо уметь проигрывать».



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«То, что Саша стал третьим, огорчило меня меньше, чем проигрыш рыжего на финише! Французу спасибо».

«Плачьте, сёстры Бё, плачьте!» Российские фанаты накинулись на норвежцев, защищая Логинова Болельщики сборной России по биатлону хотят, чтобы Йоханнес и Тарьей Бё ответили за свои слова.

Простит ли Россия Йоханнеса?

Вряд ли в ближайшее время. Даже не могу представить, что может сделать норвежец на этом чемпионате мира, чтобы отношение к нему со стороны россиян поменялось. Наши болельщики и эксперты чувствуют себя преданными. Младший Бё всегда казался приятным и позитивным парнем, много общался с российской прессой, постоянно шутил. Но именно в такие моменты проявляется истинное лицо человека, его характер.



Йоханнес уже немного остыл и сменил риторику. Теперь он готов попить чай с Александром Логиновым. Но свою репутацию от потерял на длительный срок. Раньше норвежца уважали, а теперь над ним смеются.