«Логинов резко побежал, и полиция устроила шмон». Тренер уверен — сборную России заказали

Очередная атака на российский биатлон случилась в самый яркий день чемпионата мира – в день двух классических эстафет. В отель сборной приехала полиция в шесть утра, чем выбила из строя главную звезду команды – чемпиона мира Александра Логинова. И потрепали нервы также другому члену сборной – Евгению Гараничеву, который впервые за долгие годы получил шанс проявить себя в эстафете на чемпионате мира.

Логинов был в ужасном настроении, полностью подавлен и думал о том, бежать ли ему эстафету или нет. И спортсмена понять можно. Ему на этом турнире уже пришлось пережить многое. Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев в комментариях «Чемпионату» не выбирал выражений. У тренера нет ни единого сомнения – это заказ со стороны IBU, который объявил настоящую войну российскому биатлону.

Логинов чист, но полиция найдет у России допинг. Мы не можем жить без обмана Может хоть такими глупыми и дикими методами они разбудят нашу спортивную совесть.

— Анатолий Николаевич, вы на связи с Драчёвым?

— Драчёв сейчас приедет. Результатов пребывания в полиции я не знаю. Это было целенаправленным посещением, которое заказано IBU. Австрийке, которая сейчас находится в антидопинговой комиссии, дали информацию, что Касперович был под украинской аккредитацией. Если говорить жаргонами, то, полиция решила устроить шмон на предмет того, что Логинов резко побежал. В шесть часов приехала полиция, произвела обыск в комнате, где живёт Александр, там же и Гараничев живёт, его тоже подняли. Вся эта катавасия продолжалась 1,5-2 часа. Обыск был в комнате Касперовича, естественно, там ничего не нашли, забрали мобильные телефоны и компьютеры.



— И Касперовича самого?

— И Касперовича, чтобы дать какие-то объяснения. Сейчас нужно поговорить с Драчёвым, он в курсе всех событий. Сейчас я разговаривал с Белозёровым, был вопрос: побежит ли Саня эстафету. Гараничев сразу сказал, что побежит. Звонил Белозёрову пять минут назад, он сказал, что Саня побежит.



— Какая была всё-таки аккредитация у Касперовича? Он взял у кого-то из украинцев?

— Ну да. Такая же ситуация была во французской команде, они передали кому-то аккредитацию, штраф был – 500 евро. Какой криминал? Криминал в том, что он не под своей фамилией находился здесь. У нас выданы все аккредитации, лишних нет. У нас сейчас восемь человек работают, они же занимают места. По квоте можем взять 20 человек: восемь – сервис, три женских, три мужских тренера, плюс я, врач, два массажиста. Квота и заканчивается.

В сборную России по биатлону опять нагрянула полиция. Очень похоже на тупую провокацию Повод невообразимо странный, да и появился он ещё 3 дня назад. Но вломиться в отель сборной России решили именно в 6 утра перед эстафетами.

— Пошли разговоры, что уже и жён, и детей привозят…Хотя, президент может привозить, у него своя квота.

— Президент не в списке. Он по своей линии. У нас даже аналитик, который работает в женской команде, сейчас здесь по билетам, потому что мест нет.



— Теперь будет война с IBU?

— Это заказ. Если это от IBU, они могли сделать это вчера, позавчера после гонки. Да даже и сегодня после гонки.



— Заказ был от 19 числа, они могут сказать, что тогда и отправили, а карабинеры приехали в удобное им время.

— Они должны были сделать так, чтоб это не повлияло на состояние спортсменов. Они обыскали машину, естественно, ничего не нашли. Со стороны IBU идёт наступление на РФ. Этот случай не вписывается ни в какие рамки – они пишут письмо, чтобы был произведён обыск. Я им говорил: «Вам компьютеры всей команды сдать? Берите!»

Полиция вломилась к сборной России по биатлону! Требовали сидеть в одних трусах. LIVE Это ещё что за беспредел? Сколько можно издеваться над Россией?!

— Они хотя бы доброжелательны были?

— Там переводчик выходил из комнаты, даже никого не пускали. Вынос информации по Устюгову и Слепцовой делается специально, чтобы создать вокруг команды ещё больший негатив.



— Касперовичу кто аккредитацию дал?

— Он по украинской аккредитации ходил.



— Брынзак сказал, что ему не давали аккредитацию.

— Они пошли на встречу и дали аккредитацию. Можно сказать, что Касперович ходил не по своей аккредитации. Но французов просто оштрафовали на 500 евро. Какие проблемы? Сейчас довели до абсурда и провели обыск.