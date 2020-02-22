Логинов чист, но полиция найдет у России допинг. Мы не можем жить без обмана

Начнем с того, что Александр Логинов – чист.

Это безусловный факт, потому что его, подозрительную личность, тестируют чаще всех и пристальнее всех. Тогда какого же черта в его номер врываются без предупреждения? Особенно, в 6 утра. Особенно в день эстафеты. Особенно, когда отбирают ноутбуки и мобильные телефоны. Особенно, когда причина – всего лишь ночевки в отеле сборной России личного тренера Логинова Александра Касперовича.

Полиция вломилась к сборной России по биатлону! Требовали сидеть в одних трусах. LIVE Это ещё что за беспредел? Сколько можно издеваться над Россией?!

Действия IBU, ВАДА и карабинеров действительно похожи на межгалактический заговор против России, но давайте заткнем патриотический фонтан и постараемся объяснить поведение наших то ли врагов, то ли западных партнеров.



1. Касперович «ведёт» Логинова с юности. Во времена ЭПО тогда еще старший тренер сборной России был самым близким к Саше человеком и постоянно подчеркивал, что контролирует чуть ли не каждый шаг подопечного.



2. В день, когда у Логинова нашли допинг, Касперович убеждал по телефону, что это заговор против России, но вместе с Логиновым почему-то отказался от вскрытия пробы Б.

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3. Есть подозрение, что личный тренер Логинова в ту же минуту должен был не только получить дисквалификацию, но стать объектом грандиозного расследования. Вместо этого Касперович просто продолжил тренировать сборную России.



4. Конечно, чтобы избавиться от подозрений, он мог сам объяснить, как в организм атлета попал ЭПО. Но все 5 лет и Касперович, и Логинов молчат.



5. В 2020 году личный тренер не получает аккредитацию на ЧМ от России и получает доступ на соревнования в Италии от сборной Украины. Мы не знаем причин такой ловкости. Можем лишь предполагать типично русскую историю, когда каким-то чиновникам или друзьям чиновников очень хотелось развеяться на соревнованиях в Альпах, поэтому Касперовича попросили воспользоваться ближайшими связями. Мол, какая разница?



Авось, прокатит. Немножко обманем. Европейцы ж тупые.

В сборную России по биатлону опять нагрянула полиция. Очень похоже на тупую провокацию Повод невообразимо странный, да и появился он ещё 3 дня назад. Но вломиться в отель сборной России решили именно в 6 утра перед эстафетами.

Жаль, но мы, как зайцы в общественном транспорте, опять не учли этот въедливый и законопослушный европейский менталитет, которой живет по бумажке и в любом случае возьмет с тебя полагающийся штраф.



Ведь что для IBU, что для карабинеров ситуация в Италии выглядела так: подозрительный Касперович, почему-то аккредитованный от Украины, проводит ночи в отеле подозрительной сборной России и постоянно общается с подозрительным атлетом Логиновым, который, опять же, почему-то не попросил включить в делегацию своего личного тренера.



А теперь вопрос: стоит ли удивляться, что при таких исходных данных в номера сборной России в 6 утра пришла полиция?

Обыск машины Логинова на чемпионате мира в Антхольце. Видео

Если ты русский спортсмен — то да, удивляться стоит. И потому, что для нас нет ничего страшного, чтобы похимичить с аккредитациями, и потому, что в нашей стране изгнанный Чегин до сих пор тренирует ходоков.



И наверняка думает, что об этом никто не знает.



А вот если ты из Италии – нет, не стоит. Объяснение «почему» придёт из интервью Доротеи Вирер, которое я делал в 2015 году, ещё до дела Логинова.



— Что сильнее всего удивляет вас в России?

— Говорят, что у вас очень мягко относятся к спортсменам. В Италии допинг — это тюрьма. Сразу. Как будто ты убил человека. А что в России?

Губерниев опубликовал фото обыска Логинова

А в России, Доротея — квартиры, машины, Дума и поддержка народа, которого научили тому, что выдаваемый по строгим рецептам больным на безнадежных раковых стадиях эритропоэтин ничем не отличается от легальных ингаляторов, доступных норвежским астматикам по закону. Для россиян ингаляторы, кстати, доступны тоже – просто для их нужно подготовить бумаги, а мы это делать не любим.



В общем, подонки они, конечно, что IBU, что в ВАДА, что в итальянской полиции, но все равно молодцы, что заглянули в гости в 6 утра.



Может, хоть так, этими глупыми и дикими методами, разбудят нашу спортивную совесть и изменят русское допинговое мировоззрения.