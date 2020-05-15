«Люди-Х» в российском биатлоне. Путину рассказали подробности допинг-истории Устюгова

Наш биатлон неисправим. Он просто притягивает к себе громкие скандалы и ляпы даже тогда, когда ничего в мире спорта не происходит. О подробностях дела Евгения Устюгова, лишённого золотой медали Игр в Сочи и лишившего этой награды своих партнёров по эстафетной команде, узнал президент России. А вместе с ним и вся страна. Правда, вопросы всё равно остались.

Два разных дела

Санкции, включая дисквалификацию и лишение Евгения Устюгова (а также Антона Шипулина, Алексея Волкова и Дмитрия Малышко) золотой медали эстафеты Олимпиады-2014 были наложены на российского биатлониста 15 февраля 2020 года.

Шипулина опять подставили свои. Теперь у него отобрали главную победу в жизни Любимого биатлониста России вновь наказали по чужой вине. За что его так не любит судьба?

Международный союз биатлонистов опубликовал пресс-релиз, в котором объяснил, что решение принято на основании перепроверки базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Согласно этим данным, в допинг-пробе Евгения Устюгова, сданной в 2013-м, был обнаружен стероид оксандролон. Сама проба, хранившаяся в Москве в лаборатории Григория Родченкова, была уничтожена.

Российских биатлонистов обвиняют в мифической допинг-схеме. Очередная бессовестная атака? Слепцова и Устюгов начали защищаться. И их доводы выглядят очень разумно. Шанс на спасение есть?

Вполне возможно, что доказательства применения стероида Евгением Устюговым будут разбиты в суде, так как нет главного «исходника», но на данный момент решение именно таково – лишить олимпийского золота и дисквалифицировать. Один из побочных эффектов оксандролона – увеличение числа эритроцитов, отвечающих за нормальное поступление кислорода, а благодаря этому повышение показателя силы и степени выносливости.

Кошмар наяву! Россию всё-таки лишили исторического триумфа на Олимпиаде в Сочи Нашу сборную задним числом сбросили с пьедестала в биатлоне, и победа в общем медальном зачёте рассыпалась словно карточный домик.

Против него открыто ещё одно дело. Ещё в 2017-м антидопинговая комиссия IBU объявила об аномальных показателях биопаспорта Евгения Устюгова начиная с февраля 2010 года. Именно тогда, когда на Олимпиаде в Ванкувере он завоевал золотую медаль в масс-старте. С повышенным гемоглобином Евгений Устюгов бегал практически всю карьеру, и подробные медицинские данные предоставлял в IBU.

Биатлонист Устюгов: видимо, кто-то охотится за российскими медалями

Вопросов к российскому биатлонисту не было. До 2017 года, когда истекал срок давности по всем делам, связанным с Олимпиадой-2010. Сам Евгений Устюгов всё происходящее назвал «охотой за медалями».

Редкая мутация

Связаны ли два расследования? Возможно, но для этого нужно смотреть все документы – а доступ к ним есть только у обвинителей и адвокатов.



Директор института молекулярной биологии Российской академии наук Александр Макаров во время совещания с президентом России Владимиром Путиным рассказал, что у Евгения Устюгова редкая генная мутация. Вот вам и русский сценарий, если бы всем известную франшизу «Люди-Х» снимали в России. Один из героев – суперспортсмен, которого то ли наградила, то ли обидела природа.



Биатлонист со своими адвокатами обратился в институт с просьбой провести исследование ДНК, чтобы доказать, что у него подобное отклонение с рождения. Макаров, учёный с мировым именем, подтвердил правоту слов Евгения Устюгова – сомневаться в выводах академика не приходится.



«Были полностью определены все гены спортсмена, а также его родителей, что необходимо для выполнения корректного поиска генетических особенностей. И что же оказалось? В трёх генах – наиболее важных и ассоциированных с повышением содержания гемоглобина – были выявлены крайне редкие мутации, определяющие естественно повышенный уровень гемоглобина. Таким образом, постоянно повышенный уровень гемоглобина у этого прославленного спортсмена объясняется его уникальными генетическими особенностями.



Полученные генетические данные позволили поставить вопрос о снятии обвинений, они будут использованы юристами в процессе антидопинговой панели Спортивного арбитражного суда (CAS)», – сказал Макаров президенту страны.

Путин надеется, что генетические тесты Устюгова помогут оспорить его дисквалификацию

Но ни слова не сказал про то, что биатлонист наказан не за повышенный уровень гемоглобина, а за результаты допинг-пробы, пусть и существующие только в виде символов и кодов в базе данных. Той самой базе, правка в которой привела к жестокому наказанию для российского спорта. Правда, это тоже ещё предстоит решить суду.



«Спасибо вам за помощь нашим спортсменам, она как никогда кстати. Думаю, что это будет весомым аргументом в диалоге по этому вопросу», – ответил Путин.

Но благодарность президента Путина – не гарантия победы в CAS.

Лыжник вместо биатлониста

Тут стоит отметить ещё одну деталь. Что в феврале, когда стало известно о наказании Евгения Устюгова, что сейчас, когда на всю страну было объявлено о его редкой генетической мутации, федеральный телеканал «Россия 24», монтируя видеоряд к новостям, использовал кадры лыжных гонок. В которых Евгений Устюгов участвовал только в детстве.

Зато двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов участвует и сейчас. Именно Сергея Устюгова «Россия-24» демонстрировала в качестве генного мутанта, олимпийское золото которого было незаконно отобрано плохими дядями из ВАДА и IBU.

«Накипело! Люди, работающие в СМИ, – как вы не можете отличить биатлон от лыжных гонок? Редактору программы большой привет. Жду извинений», – написал Сергей Устюгов в своём «инстаграме», приложив кадры трансляции.



Если учесть, что Сергея Устюгова без объяснения причин – во всяком случае, публичного – не пустили на Олимпиаду в Пхёнчхане, его реакция ещё очень мягкая.



А путаница и с двумя делами Евгения Устюгова, и с кадрами гонок его однофамильца Сергея, и с докладом президенту, в котором была названа совсем другая причина дисквалификации, – это уже не смешно.