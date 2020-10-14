Но олимпийской чемпионке пришлось высказаться и признать, что в стране есть проблемы.

Домрачева не выступила против Лукашенко. Даже после того, как силовики побили её брата

Протесты в Беларуси по итогам выборов президента страны в октябре уже не так многочисленны, как в августе 2020-го. Тем не менее, каждое воскресенье множество людей продолжает выходить на улицы городов и порой вступать в противоборство с силовиками.

11 октября жертвой действий правоохранительных органов стал брат четырёхкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой Никита, получивший телесные повреждения.

Сама Домрачева после этого инцидента аккуратно попросила остановить насилие, но при этом не выступила против действующего президента Александра Лукашенко, с которым её связывает давняя дружба. Теперь возмущённая оппозиция требует лишить Дарью звания Героя Беларуси.

Именитой биатлонистке будет непросто найти правильный выход из сложившейся ситуации.

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«Меня просто били и оскорбляли»

Брат Домрачевой Никита, архитектор по профессии, решил провести воскресенье, прокатившись на велосипеде по центру Минска.

«Я ехал на велосипеде по велодорожке по набережной в районе Зыбицкой. Доехав до моста, я увидел, как на меня с криками бегут люди в оливковой форме.

Они просто повалили меня с велосипеда и, ничего не объясняя, начали бить. У меня посыпались искры из глаз, текла по голове кровь. Меня закинули в микроавтобус. Там мне угрожали, тыкали дубинкой. Кроме того, мне пережали руки наручниками, они онемели, но на мои просьбы ослабить силовики лишь смеялись и оскорбляли меня», – рассказал позже Никита.

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«Мы все видим, что в стране проблемы»

Дарья прежде воздерживалась от комментариев о положении дел в Беларуси, но после инцидента с братом уже не могла сохранять молчание. Она впервые отметила, что в стране существуют серьёзные проблемы, требующие решения через диалог с властями. Но отметила осторожно, не став открыто критиковать политику действующего президента Лукашенко.

«Абсолютно точно понимаю, что мой публичный гнев не решит общественных проблем. Мы все видим, что в стране проблемы, а чтобы способствовать их решению, бесполезно сотрясать воздух агрессивными словами с одной стороны, и абсолютно точно бесполезно с другой стороны увольнять, арестовывать и дубасить людей на улицах… Люди хотят быть услышанными. Нужно всем успокоиться и всё обсудить, возможно, это приблизит к заветной цели – справедливой, мирной, спокойной, красивой, развивающейся стране… У всех же эта цель такова?»

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«Ты либо откажись от звания, либо будь героем!»

Оппозиция ждала от Домрачевой более жёстких слов и осталась недовольна тем, что даже после того как силовики побили её брата, она не выступила против Лукашенко.

Более того, недавно Дарья отказалась подписать письмо от имени белорусских спортсменов, которые требовали признать недействительными результаты президентских выборов в стране.

Координатор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин предложил лишить легендарную чемпионку звания Героя Беларуси. Значимость этого звания подтверждается хотя бы тем, что Домрачева является единственной женщиной в стране, получившей его.

«Домрачева имеет звание Героя Беларуси и должна защищать народ. Ты либо откажись от звания, либо будь героем. Было понятно, что если атлеты не поддержат белорусский народ, то он никогда больше не поддержит атлетов. Видимо, это произойдёт и с хоккеистами, которые не выразили сочувствия пострадавшим», – цитирует Опейкина «Лента.ру».

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Впрочем, вряд ли подобные призывы как-то повлияют на Дарью. Слишком многое её связывает с президентом. Лукашенко не только лично следит за её спортивными успехами, но и, например, поздравлял с рождением дочери. Президент любит вспоминать, как общался с маленькой Дарьей и даже учил её бегать. А ещё лично благословлял её на работу со сборной Китая, пошутив, что если откажет ей в этом, то глава КНР Си Цзинпин откажет ему в чём-то другом.

Титулованной биатлонистке сейчас не позавидуешь. Любое её решение будет признано неправильным – или властями, или оппозицией. А остаться в стороне уже не получится.