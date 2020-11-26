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Странные прогнозы на Кубок мира по биатлону-2020/21 – Губерниев – тренер, чемпионат мира в России

Странные прогнозы на Кубок мира по биатлону
Александр Говоров
Как Губерниев наконец-то станет тренером сборной России. Странные биатлонные прогнозы
Сезон обещает быть необычным. Поэтому и прогнозы – немножко безумные. Но не удивляйтесь, если они начнут сбываться.
Биатлон / Кубок мира 0

Долгое ожидание позади. Через пару дней стартует новый сезон Кубка мира по биатлону. По всем известным причинам этот сезон может стать самым необычным в истории этого вида спорта. А это значит, что результаты будут непредсказуемые, а сюжетные повороты могут удивить даже российских болельщиков, которые, казалось бы, уже повидали всё, что угодно.

«Чемпионат» готов сделать смелые, странные, а порой просто безумные прогнозы на этот Кубок мира. Какой сезон, такие и прогнозы. Но не удивляйтесь, если они воплотятся в реальность!

Россия примет ЧМ-2021

Европа полностью закрылась на карантин из-за новой вспышки коронавируса и никто не знает, когда европейские страны начнут снимать ограничения. Есть подозрение, что это произойдёт не раньше весны следующего года, а это значит, что проведение чемпионата мира в словенской Поклюке будет под угрозой. Очевидно, словенцы рассчитывали на поток туристов в феврале. И теперь совершенно ясно, что его не будет. Вряд ли организаторы в восторге от перспектив понести убытки. И всё может закончится переносом в другую локацию.

А кто проводит лучшие спортивные соревнования в мире? Ответ вы знаете. У Международного союза биатлонистов не будет иного выбора, кроме как отдать России право провести чемпионат мира. Инфраструктура готова, и даже болельщиков у нас на стадионы пускают. Поэтому есть надежда, что биатлонный мир увидит достойный турнир. Ради такого дела в IBU временно помилуют Россию и разрешат провести один турнир у нас в виде исключения.

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Самуэльссон простит Логинова

Мировые проблемы сближают людей. Жёсткий заочный конфликт лидеров сборной России и Швеции Александра Логинова и Себастиана Самуэльссона закончится хэппи-эндом. У биатлонистов будет больше времени на общение из-за отсутствия болельщиков и львиной доли журналистов, поэтому в один из скучных вечеров Александр и Себастиан случайно встретятся за ужином и обсудят всё, что накопилось.

Логинов расскажет свою историю, Самуэльссон поймёт и простит. И, возможно, даже принесёт извинения, что был порой слишком категоричен. Вряд ли это будет началом большой дружбы, но косые взгляды и обиды навсегда уйдут в прошлое.

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Губерниев станет тренером сборной России

Но всего на один этап. Во время новогодней паузы тренерский штаб сборной России отправится на «Ижевскую винтовку», а биатлонисты основного состава останутся в Европе и проведут сбор там, чтобы избежать лишних переездов. Так получится, что тренеры не смогут вовремя вернуться на Кубок мира из-за ужесточения ограничений в Европе и перекрытых границ. Им придётся добираться до Оберхофа дольше, чем они рассчитывали, и в итоге тренерский штаб пропустит четвёртый этап Кубка мира.

Зато там будет спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, который наконец-то попробует себя в роли тренера российских биатлонистов. В комментаторской его будут поочерёдно заменять Трифанов и Занин, а сам Губерниев будет следить за Логиновым и компанией на тренерской бирже. Дмитрий так часто оценивал тренеров сборной России, что теперь получит уникальную возможность увидеть другую сторону биатлона. Кто, если не он, спасёт Россию в такой момент?

А если уж не спасёт, то болельщики в комментариях оторвутся по-полной!

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Вирер и Витоцци подерутся после гонки

Итальянские страсти выйдут на новый уровень. Про разлад между двумя итальянскими красотками говорят давно. В какой-то момент борьба Доротеи Вирер и Лизы Витоцци перестала быть исключительно спортивной. Всё-таки на кону был Большой хрустальный глобус. У девушек произошёл разлад, который уже вряд ли можно полностью исправить. Что бы там они ни говорили в прессе.

И вот на чемпионате мира в России в гонке с общего старта Доро и Лиза будут сражаться за победу. На последнем повороте Витоцци жёстко перекроет траекторию Вирер, и та споткнётся и рухнет на снег, потеряв не только серебро, но и вообще место на пьедестале. Радостная Лиза пересечёт финишную черту, а через десяток секунд уже она окажется на снегу. Разъярённая Доротея налетит на бывшую подругу по команде и собьёт её с ног. Это будет скандал похлеще визита итальянской полиции в номер Александра Логинова в прошлом сезоне.

Сборной Норвегии пропустит три этапа Кубка мира

Норвежские власти принимают максимально жёсткие меры по борьбе с коронавирусом. Недавно они не пустили всю футбольную сборную на матч Лиги наций с Румынией из-за одного положительного теста в команде. Несмотря на все просьбы игроков и тренеров сборной Норвегии, власти были непреклонны. В итоге норвежцам записали техническое поражение, хотя матч был чрезвычайно важным. Норвегия опустилась на второе место в группе.

Под такую раздачу попадёт и биатлонная сборная. Сомнительный или положительный тест любого члена команды отправит всех на как минимум двухнедельный карантин, а с учётом плотного календаря в декабре и январе это будет означать пропуск сразу трёх этапов. И это будет сумасшедший шанс для Логинова забрать наконец себе Большой хрустальный глобус.

Если, конечно, на карантин на весь сезон не сядет сама сборная России.

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