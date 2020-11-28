Кубок мира по биатлону—2020/2021. Старт нового сезона. Чем удивит сборная России? LIVE

Расписание Кубка мира по биатлону 2019-2020
Кубок мира по биатлону 2019-2020. Общий зачёт. Мужчины. Женщины
Вот и наступил этот долгожданный день! День старта нового биатлонного сезона. День первых гонок Кубка мира сезона-2020/2021. Из-за коронавируса весь сезон был под угрозой, но Международный союз биатлонистов, приняв ряд ограничений, всё-таки даёт старт большим битвам! Разумеется, участвует в них и сборная России. Команда едва не загремела на карантин из-за ряда положительных тестов, но всё-таки выйдет на старт первых гонок, пусть и без двух биатлонистов — Антона Бабикова и Евгения Гараничева.
В первый день Кубка мира состоятся две индивидуальные гонки — среди мужчин и женщин. Поехали! Будем болеть за сборную России и надеяться, что она подарит нам поводы для радости.
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