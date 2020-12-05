Кубок мира по биатлону-2020/2021. Женская эстафета. Девочки, удивите нас! LIVE

Сегодня, 5 декабря в Контиолахти продолжится второй этап Кубка мира по биатлону 2020-2021. В субботу зрители станут свидетелями мужской гонки преследования и женской эстафеты. «Чемпионат» проведёт для вас онлайн-трансляцию гонок и расскажет о самых интересных событиях, их окружающих.

К сожалению, в мужском пасьюте на многое рассчитывать не приходится: стартовый список определял провальный для россиян спринт, в котором наши спортсмены не смогли забраться даже в топ-30, так что всё, как это часто бывает сведётся к том, чтобы отыграть большое количество позиций. А вот в эстафете все на старте будут в равных условиях. Да, соперницы очень сильны, но мы верим в женскую сборную России и ждём первую медаль!