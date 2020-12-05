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Биатлон, Кубок мира 2020-2021: гонка преследования (мужчины), эстафета (женщины) онлайн-трансляция 05 декабря 2020

Женская сборная России по биатлону
Михаил Чесалин
Кубок мира по биатлону-2020/2021. Женская эстафета. Девочки, удивите нас! LIVE
В субботу, 5 декабря в Контиолахти пройдут мужская гонка преследования и женский спринт. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию гонок.
Биатлон / Кубок мира 0
Расписание Кубка мира по биатлону 2020-2021
Кубок мира по биатлону 2020-2021. Общий зачёт. Мужчины. Женщины

Сегодня, 5 декабря в Контиолахти продолжится второй этап Кубка мира по биатлону 2020-2021. В субботу зрители станут свидетелями мужской гонки преследования и женской эстафеты. «Чемпионат» проведёт для вас онлайн-трансляцию гонок и расскажет о самых интересных событиях, их окружающих.

К сожалению, в мужском пасьюте на многое рассчитывать не приходится: стартовый список определял провальный для россиян спринт, в котором наши спортсмены не смогли забраться даже в топ-30, так что всё, как это часто бывает сведётся к том, чтобы отыграть большое количество позиций. А вот в эстафете все на старте будут в равных условиях. Да, соперницы очень сильны, но мы верим в женскую сборную России и ждём первую медаль!

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: РИА Новости

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