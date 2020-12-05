«Куклина – наш Усэйн Болт». Как женская сборная России добыла свою последнюю медаль

Эстафета в Хохфильцене завершилась драмой. Но с тех пор было только хуже.

14 декабря 2019 года российский биатлон, кажется, был в полном порядке. Год назад на этапе Кубка мира в Хохфильцене россияне брали медали практически в каждой гонке. А женская эстафета завершилась драмой с участием Екатерины Юрловой-Перхт, но всё равно подарил большой относительно перспектив развития команды. А сейчас у российского биатлона нет перспектив. И, как недавно сказала биатлонистка Ульяна Кайшева, нет целей.

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Резцова сильнее всех, Куклина быстрее Вирер

Та эстафета в Хохфильцене, состоявшаяся почти год назад, стала последней медальной гонкой для женской сборной России. На первом этапе за нас бежала Кристина Резцова, для которой это была первая взрослая эстафета в карьере. И молодая биатлонистка справилась блестяще провела свой этап, а на последнем круге и вовсе убежала от всех кроме сильной итальянки Лизы Витоцци.

Дальше пришла очередь Ларисы Куклиной, которая на своём этапе боролась с обладательницей Кубка мира Доротеей Вирер. Лариса и Доротея скинули с плеч быстроногую немку Денизе Херман на второй стрельбе и убежали вдвоём на финишный круг. Точнее, Вирер была впереди примерно на пять секунд. Однако Куклина не просто не отстала и не проиграла много, а «съела» Доротею на последних метрах дистанции. Воодушевлённый увиденным комментатор Дмитрий Губерниев произнёс следующую фразу: «Куклина – наш Усэйн Болт».

Лариса Куклина Фото: РИА Новости

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Отрыв Мироновой и драма Юрловой

На третьем этапе за Россию бежала Светлана Миронова, которая днём ранее взяла личную медаль в спринте. Она была очень хороша ходом и, несмотря на помарки в стрельбе на втором рубеже, привезла всем соперницам пол минуты. Екатерине Юрловой-Перхт оставалось только закрепить успех. Катя умеет это делать лучше всех в сборной России. Была уверенность, что Юрлова не дрогнет и всё сделает так, как надо. Однако проблемы начались уже на первой стрельбе. Перед последним выстрелом россиянка закопалась и вручную заряжала патрон.

«Там произошёл самострел. Такое иногда бывает, к сожалению, на винтовках. Это говорит либо о качестве патрона, либо это просто работа затвора. Я не успела положить палец на курок, как уже произошёл выстрел. По моим ощущениям, патрон улетел в будку, где сидели люди. Если честно, я так испугалась, что сразу достала следующий патрон. Успела посмотреть, что там всё нормально, все живы и здоровы», – рассказала улыбавшаяся уже Юрлова «Чемпионату».

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Тем не менее, это не помешало Юрловой приехать на заключительную стрельбу с 20-секундным преимуществом над норвежкой Мартой Рёйселанд. После работы на рубеже отрыв сократился до 15 секунд, но Катя после финиша признавалась, чтобы была уверена, что удержит этот отрыв.

Однако норвежка включила какую-то невероятную скорость и догнала россиянку к середине финишного круга. А потом играючи убежала к золотой медали. Несмотря на такую драму, общее впечатление от выступления россиянок было позитивным. И тогда мало кто мог представить, что спустя год мы будем вспоминать тот успех как последний в женском биатлоне.

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Последний год – катастрофа за катастрофой

После той красивой гонки в Хохфильцене один провал следовал за другим. В Анси вся сборная не смогла разобраться с лыжами, которые по тёплой французской погоде совершенно не катили. Здесь можно сделать скидку. Но потом россиянки приехали в Оберхоф и ни разу не попали в топ-10 в личных гонках, а в эстафете стали седьмыми.

Ровно то же самое произошло и на следующем этапе Кубка мира в Рупольдинге. Ни одна из российских биатлонисток не смогла заехать в десятку ни в спринте, ни в гонке преследования. Катастрофическое 11-е место в эстафете стало закономерным финалом этого этапа. Ничего хорошего не было и в Поклюке.

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Надо признать, что на чемпионате мира в Антхольце «ногами» девчонки» были готовы хорошо, но развалилась стрельба. При более или менее нормальной работе на огневом рубеже в эстафете россиянки могли бы взять даже золото, но вместо взяли 11 дополнительных патронов и ушли на штрафной круг. Итог – печальное восьмое место.

Несмотря на все провалы, в прошлом сезоне хотя бы была надежда, что где-то кто-то «выстрелит» и возьмёт медаль. Бежали то временами действительно хорошо. К концу сезона разбежалась Куклина, а Миронова и Юрлова потенциально в каждой гонке могли показать высокий результат. Была талантливая Кристина Резцова.

К сожалению, даже такие слабые надежды развеялись в начале этого сезона. Любое попадание в десятку считается большим успехом. От эстафеты ждёшь уже не медали, а просто не полной катастрофы. И с грустью и тоской вспоминаешь 2000-е и первую половину 2010-х, когда все включали телевизор с приятным ощущением, что через полтора часа непременно увидят российских девушек на подиуме очередного этапа Кубка мира.