Наконец-то не стыдно! Как сборная России упустила медаль в эстафете на последней стрельбе

Мужская эстафета в Контиолахти прошла без сюрпризов: сборная Норвегии привычно заняла первое место, а на пьедестале оказались все те команды, которые стабильно борются за него в каждой командной гонке. Казалось бы, что интересного, если результат настолько привычный? Зачем смотреть?
А затем, что эта эстафета оказалась первой гонкой сезона, в которой россияне до самых последних минут вели борьбу за медали.
Эстафета без фаворитов
Вот уже второй день подряд фавориты выпадают из борьбы за медали на самом первом этапе: если в женской эстафете это была сборная Норвегии, то в мужской – Франция. Эмильен Жаклен, не сумев побороть ни порыв ветра, ни собственные нервы, ушел аж на три штрафных круга – к передаче этапа он пусть и отыграл 13 секунд, но лидеры все ещё привозили ему больше минуты. После этого французы как будто резко упали духом. Они пытались подтянуться, но в итоге только зарабатывали еще более весомое отставание. Итог – восьмое место.
Кажется, они действительно решили отзеркалить вчерашний результат сборной Норвегии.
Команда мечты
Норвежские мужчины в этой эстафете решили отыграться за провал дам – немаловажно было им и подтвердить свое лидерство в прошлогоднем Кубке Наций и общем зачете этой дисциплины. Дебютант команды Стурла Легрейд практически идеально прошел собственный этап, на последнем круге отыграл 10 секунд у лидировавших белоруса и американца и финишировал первым – это определенно можно считать блестящим дебютом в эстафетной команде. На второй этап тренерский штаб принял решение поставить не перспективного новичка Йоханнеса Дале, а опытного Ветле Кристиансена. Чем продиктовано это решение – известно одним норвежцам – однако этот вариант сработал: норвежец лучше многих справился с порывом ветра на «стойке» и смог передать эстафету Тарьею Бё первым.
Братьям оставались только разборки с немцами: старший боролся с Пайффером, а младший – с Доллем. Тарьей справился с задачей прекрасно: на «лёжке» не допустил ни одного промаха, на «стойке» закрыл последнюю мишень дополнительным патроном, а потом ещё и увеличил отрыв от немца ходом. Йоханнес, кстати, выглядел более слабым четвёртым этапом на бумаге и сам надеялся только на то, что брат привезет ему отрыв: неидеальная физическая форма дает о себе знать в каждой гонке. На «лёжке» он потрепал нервы болельщикам сборной Норвегии, потратив три дополнительных патрона на одну мишень, но всё-таки смог обойтись без штрафного круга. Но на «стойке» младший Бё исправился: можно было бы обойтись и без промахов, конечно, но единственная ошибка не была критичной. Сломав на последнем круге палку, он всё же смог финишировать первым и удержать заработанную соотечественниками золотую медаль.
Цена выстрела
Ещё один точный выстрел на последнем рубеже – и россияне могли бы стать третьими.
Но не сегодня. Четвертые – как и женщины: но даже это место после всех провалов в личных гонках можно считать успехом в нынешнем состоянии нашей сборной.
На протяжении всей гонки россияне выглядели весьма стабильно: держались в шестёрке, не выпадали из борьбы за медали, не допускали глупых ошибок на стрельбе и, естественно, обошлись без штрафных кругов. Латыпов, например, вообще был третьим по ходу на своем этапе – после Тарьея Бё и Мартина Понсилуомы. За команду наконец-то, кажется, впервые за этот сезон не было стыдно – на каждом этапе и на каждом рубеже за наших мужчин хотелось искренне болеть и переживать, ведь всё действительно складывалось удивительно хорошо.
Но на последнем этапе стало понятно, что со шведами сражаться нереально: надежда оставалась только на то, чтобы Александр Логинов поборолся с Бенедиктом Доллем. Счастье было так близко – но на финальной стойке Александру пришлось использовать все три дополнительных патрона, так что он отстал от немца на 20 секунд, которые так и не смог отыграть.
Так что, да: в этой эстафете – четвёртые. Осталось только понять, что это – начало долгожданного роста или просто счастливая случайность?
- 6 декабря 2020
-
16:56
-
16:44
-
16:37
-
16:32
-
16:27
-
16:23
-
16:02
-
15:34
-
15:06
-
14:40
-
14:20
-
13:19
-
12:45
-
12:15
-
11:57
-
11:20
-
10:57
-
09:53
-
00:36
-
00:09
- 5 декабря 2020
-
23:37
-
22:12
-
21:29
-
20:46
-
20:09
-
19:39
-
19:26
-
19:18
-
19:10
-
18:57
-
18:40
-
18:32
-
18:22
-
17:55
-
17:44