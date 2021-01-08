Кубок мира по биатлону — 2020/2021. Спринты. Неужели Россия начнёт год с медали? LIVE

2021 год в биатлоне стартует с двух спринтов в Оберхофе — Россия постарается зацепиться за награды. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию.

Сегодня, 8 января, в Оберхофе стартует 5-й этап Кубка мира по биатлону — 2020/2021. Мужчины и женщины в первый биатлонный день 2021 года пробегут спринтерские гонки. «Чемпионат» проведёт для вас онлайн-трансляцию обеих гонок и расскажет о самых интересных событиях, которые их окружают.

Даже несмотря на неудачный результаты сборной России, наверняка вы соскучились по биатлону за новогодние праздники. Наконец-то долгим ожиданиям пришёл конец, и биатлонисты снова выходят на старт. Кто-то зимой ждёт лета, а кто-то — первой медали российских биатлонистов. Шансы на это есть, ведь в Оберхофе наши парни и девушки традиционно выступают хорошо, а из-за коронавируса в этом местечке придётся остаться аж на две недели. Неужели мы сможем отпраздновать долгожданную первую медаль?