Кубок мира по биатлону — 2020/2021. Спринты. Неужели Россия начнёт год с медали? LIVE

Сегодня, 8 января, в Оберхофе стартует 5-й этап Кубка мира по биатлону — 2020/2021. Мужчины и женщины в первый биатлонный день 2021 года пробегут спринтерские гонки. «Чемпионат» проведёт для вас онлайн-трансляцию обеих гонок и расскажет о самых интересных событиях, которые их окружают.
Даже несмотря на неудачный результаты сборной России, наверняка вы соскучились по биатлону за новогодние праздники. Наконец-то долгим ожиданиям пришёл конец, и биатлонисты снова выходят на старт. Кто-то зимой ждёт лета, а кто-то — первой медали российских биатлонистов. Шансы на это есть, ведь в Оберхофе наши парни и девушки традиционно выступают хорошо, а из-за коронавируса в этом местечке придётся остаться аж на две недели. Неужели мы сможем отпраздновать долгожданную первую медаль?
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