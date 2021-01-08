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Биатлон, Кубок мира 2020-2021, Оберхоф: спринт (женщины, мужчины), онлайн-трансляция 8 января 2021

Александр Логинов, сборная России по биатлону
Александр Говоров Павел Панышев
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Кубок мира по биатлону — 2020/2021. Спринты. Неужели Россия начнёт год с медали? LIVE
2021 год в биатлоне стартует с двух спринтов в Оберхофе — Россия постарается зацепиться за награды. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию.
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Расписание Кубка мира по биатлону - 2020/2021
Кубок мира по биатлону - 2020/2021. Общий зачёт. Мужчины. Женщины

Сегодня, 8 января, в Оберхофе стартует 5-й этап Кубка мира по биатлону — 2020/2021. Мужчины и женщины в первый биатлонный день 2021 года пробегут спринтерские гонки. «Чемпионат» проведёт для вас онлайн-трансляцию обеих гонок и расскажет о самых интересных событиях, которые их окружают.

Даже несмотря на неудачный результаты сборной России, наверняка вы соскучились по биатлону за новогодние праздники. Наконец-то долгим ожиданиям пришёл конец, и биатлонисты снова выходят на старт. Кто-то зимой ждёт лета, а кто-то — первой медали российских биатлонистов. Шансы на это есть, ведь в Оберхофе наши парни и девушки традиционно выступают хорошо, а из-за коронавируса в этом местечке придётся остаться аж на две недели. Неужели мы сможем отпраздновать долгожданную первую медаль?

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: РИА Новости

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