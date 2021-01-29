Настя Шевченко – восходящая звезда российского биатлона. Возьмут ли её на чемпионат мира?

Меньше чем за две недели до старта чемпионата мира внимание поклонников биатлона приковано к событиям чемпионата Европы в Польше. Для российских болельщиков там немало приятного. В частности, очень ярко проявляет себя восходящая звезда нашего биатлона Анастасия Шевченко. Анастасия уже давно просится в основную команду, её хорошо знает старший тренер женской сборной Михаил Шашилов, у которого она, собственно, и тренируется. Шевченко молода, талантлива и уже стабильна. Так чего же ждут тренеры сборной России?

«Шевченко – лидер команды. Заочно»

Именно такое высказывание сделал Михаил Шашилов в конце мая прошлого года в интервью «Спорт-экспрессу». И это при том, что тренер работал как с Шевченко, так и с Мироновой, которая уже тогда была одним из лидеров основной сборной России, призёром этапов Кубка мира в личных гонках. Но Михаил Викторович всегда очень высоко ценил потенциал Анастасии.

«А почему вы считаете, что Миронова главная моя ученица? Давайте посмотрим. Есть Настя Шевченко, которая готовилась в регионе. Она обыграла всех на юниорском первенстве мира, включая тех, кто потом участвовал на взрослом чемпионате мира. И та же Милена Тодорова потом обошла всю нашу команду. Вы такую аналогию не проводили? Я очень хотел, чтобы Шевченко выступила на последнем этапе Кубка мира в Холменколлене и получила возможность хотя бы что-то показать. Но заочно лидер команды — она. Заочно».

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Звезда юниорского чемпионата мира

На юниорском первенстве мира в феврале 2020-го Анастасия стала главной звездой. Шевченко одержала победу в спринте и гонке преследования, а потом добавила к этому ещё и серебро в эстафете. В индивидуальной гонке остановилась в шаге от медали, став четвёртой.

Родилась талантливая спортсменка в Омске. Семья у Анастасии спортивная, родители профессионально занимались лыжами, а брат – биатлоном. Ещё в юниорском возрасте Шевченко уехала в Екатеринбург, где через какое-то время стала тренироваться как раз у Шашилова. Талант биатлонистки был виден уже тогда, а неоднократные победы и медали на первенствах России в младших возрастах говорили о том, что растёт будущая чемпионка.

Шашилов был не прочь подводить Шевченко к основному составу ещё перед началом этого сезона, но 21-летняя россиянка перенесла коронавирус, и старт на серьёзном международном уровне пришлось перенести. А с учётом того, что из-за пандемии Кубок IBU стартовал лишь в январе, о готовности Шевченко долгое время было мало что известно.

Почему Шевченко не взяли в Антхольц?

На этапе Кубка IBU в Арбере в первых двух гонках Анастасия взяла две медали, заняв второе и третье места соответственно. А потом помогла сборной России выиграть золото в эстафете. Старший тренер резерва Сергей Коновалов признался, что рекомендовал Шевченко для основной команды, но Михаил Шашилов отказался брать свою подопечную.

«Что касается Анастасии Шевченко, я предложил тренерскому штабу основной женской сборной попробовать спортсменку на этапе Кубка мира в Антхольце. Но Михаил Викторович Шашилов предпочёл, чтобы Настя готовилась с нами, отобралась на чемпионат Европы, показала там хороший результат, а дальше будут видны её перспективы относительно выступлений за основную команду», – рассказывал Коновалов.

Призывал брать Шевченко на Кубок мира и двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков и другие эксперты. Однако Шашилов, который так нахваливал Анастасию перед сезоном, решил взять паузу. Возможно, переживал, что Шевченко может переволноваться на уровне Кубка мира, провалить дебютную гонку и психологически надломиться. Поэтому в Антхольце молодой биатлонистки не было, зато на чемпионат Европы в Польшу она приехала.

Шевченко возьмут на чемпионат мира?

В индивидуальной гонке на чемпионате Европы Анастасия стала четвёртой, не допустив ни одного промаха. Обычно при такой стрельбе Шевченко побеждает, но, видимо, форма на тот момент была не идеальной. В спринте Анастасия заметно прибавила ходом и заняла призовое место, финишировав третьей. Россиянка проиграла всего 9,7 секунды победительнице и сохранила отличные шансы на улучшение позиции в гонке преследования.

Честно говоря, хочется пожелать тренерам взять талантливую биатлонистку на чемпионат мира в Поклюке независимо от результата в пасьюте. Шевченко уже доказала, что готова выступать на взрослом уровне. Хотя, скорее всего, если она поедет в Словению, то в роли запасной.

Однако она почувствует атмосферу крупного турнира, а там, кто знает, может и получит свой шанс. Во времена коронавируса ничего загадывать нельзя, так что пока нашему биатлону рискнуть и начать подключать молодых спортсменов к большим делам.

А то восходящие звёзды так никогда и не взойдут.