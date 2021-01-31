«Тренеры, что вы творите?» Как российский биатлон опозорился на чемпионате Европы

Последний раз российский биатлон оставался без золотых медалей чемпионата Европы в 2007 году. Хотя полностью провальным тот год назвать сложно, ведь среди юниоров заблистали Антон Шипулин, Светлана Слепцова и Ольга Вилухина. И вот спустя 14 лет европейское первенство вновь обернулось катастрофой. Провал в последней гонке – смешанной эстафете – стал логичным завершением неудачного выступления команды. Теперь бы понять, кто виноват и что делать.

Гараничев на чемпионате Европы ничего не показал. Почему его опять берут в сборную России? А молодых талантов решили «не кидать в омут» чемпионата мира.

«Нас кто тут обыгрывает? Монголия?»

Если в первых гонках неплохо проявили себя Анастасия Шевченко, Лариса Куклина и Карим Халили, то заключительные два дня соревнования принесли сплошное разочарование. В четырёх гонках наши биатлонисты добыли лишь бронзовую медаль в сингл-миксте усилиями Куклиной и Гараничева. И то Евгений на последних метрах едва не упустил награду – настолько медленно он передвигался по дистанции. А ведь Куклина передала ему эстафету первой.



Такого разобранного Гараничева тренерский штаб сборной России берёт на чемпионат мира в Поклюку. И, знаете, обвинить их в этом нельзя. Просто брать туда кого-то, кроме Гараничева и Халили, банально некого. По разным причинам резерва в мужской команде сейчас просто нет.



В смешанной эстафете же случился самый звонкий провал. На первом этапе бежала Полина Шевнина, которая использовала четыре дополнительных патрона. Не критично, вроде бы, но ходом россиянка была настолько слаба, что передала эстафету в середине второго десятка с минутным отставанием от лидера. Комментатор Дмитрий Губерниев не смог сдержать эмоции в эфире «Матч ТВ».



«Хочу спросить у тренеров сборной. Ребята, вы не видите, что она не готова? Какого...?! Вы ставите спортсмена на старт, если он не готов? Шевнина! Это первенство водокачки, что ли? Не понимаю. Виктор Майгуров, президент СБР! После пяти километров Шевнина минуту проигрывает, 15-й результат.



Ребята, мы куда приехали? Я этого не понимаю. Союз биатлонистов России! Тренеры сборной! Валерий Польховский! Вам вопросы задаём. Сергей Коновалов! Что вы творите? Вам выбрать, что ли, некого? Шевнина не готова, еле ноги передвигает, ещё и в стрелковой части выступает слабо. Чтобы мы получали минуту против грозных спортсменов из Монголии? Нас кто тут обыгрывает?»

Настя Шевченко – восходящая звезда российского биатлона. Возьмут ли её на чемпионат мира? 21-летняя девушка стала призёром чемпионата Европы. А тренер сборной России считает, что потенциально она сильнее Светланы Мироновой.

«Не ждала, что меня поставят в эстафету»

А дальше – классика. Сама Полина после гонки честно призналась, что не ожидала, что её поставят в эту эстафету. Спортсмены, как правило, сами понимают, насколько готовы. Судя по результатам Шевниной на этом турнире, готовность у неё была не идеальной. И, конечно, нельзя винить спортсменку в том, что она неудачно пробежала свой этап. Это её работа, и отказаться от участия в гонке – проявление непрофессионализма.



«Не ждала, что меня поставят в эстафету. У меня с каждой гонкой самочувствие улучшалось — это было видно и в ходе гонки. Ничего не могу сказать, так решили тренеры. Для меня было неожиданным выступление в эстафете», — сказала Шевнина в эфире «Матч ТВ».

«Счастье есть». Куклина завоевала для России первую медаль чемпионата Европы по биатлону Лариса поднялась на пьедестал даже с промахом. Теперь её возьмут на чемпионат мира?

Жуткий провал Поршнева

Смешанная эстафета на чемпионате Европы обернулась катастрофой не только из-за Шевниной. Бежавшая на втором этапе Анастасия Гореева вытащила команду на второе место, но затем Никита Поршнев всё завалил, уйдя на штрафной круг. Жуткие провалы Никиты в этом сезоне не должны удивлять. Он переболел коронавирусом, сам честно признавался, что долго восстанавливался. И, совершенно очевидно, так и не набрал нужную форму.



Тем более непонятно, зачем тренерский штаб резервной команды продолжает мучить и себя, и спортсмена, ставя его на такие важные гонки. Если человек не готов, зачем добивать его вероятным провалом в командной гонке?



По большому счёту, российский биатлон, к сожалению, опозорился на европейском первенстве. Над силой резерва сборной России предстоит ещё очень серьёзно потрудиться.



А впереди – чемпионат мира.